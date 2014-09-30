Güvenlik anlaşması imzalandı

Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar ve ABD Büyükelçisi James Cunningham, uzun süredir

beklenen güvenlik anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında ABD askerleri, 2014 sonrasında da

Afganisan'da varlık gösterebilecek.

Afgan yetkili aynı zamanda, NATO'nun üst düzey

temsilcilerinden Maurits Jochems ile paralel bir anlaşma

daha imzaladı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşraf Gani, yaptığı açıklamada, “Bağımsız bir ülke olarak çıkarlarımızı temel

alarak bu anlaşmayı halkımızın istikrarı,

iyi niyet ve refahı ve ayrıca bölge ve dünyanın istikrarı için

imzaladık” dedi.

ABD Başkanı Barack Obama da “tarihi anlaşmanın imzalanmasını” memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Obama, “Bugün ABD-Afgan işbirliğinde ortak çıkarlarımızın ve Afganistan'ın uzun vadeli güvenliğinin

ilerletilmesine yardımcı olacak tarihi bir güne damga vuruyoruz” şeklinde konuştu.

NATO'ya bağlı 41 bin askerin çoğunun

yıl sonuna kadar çekilmesiyle Afganistan 13 yıldan sonra güvenliği

tek başına sağlama sorunuyla karşı karşıya kalacak. Öte yandan Taliban, yabancı birlikler çekilene kadar

saldırıları sürdüreceğini açıkladığı için durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor.

Anlaşma kapsamında ABD, 9 bin 800 asker bulunduracak. Paralel güvenlik anlaşması kapsamında ise 4

bin ila 5 bin arasında muharip olmayan birlik bulundurabilecek.

