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Dünya
Deutsche Welle

Güvenlik anlaşması imzalandı

ABD ile Afganistan arasında güvenlik anlaşması imzalandı. Aynı gün NATO ile paralel bir anlaşmaya da imza atıldı.

30 Eylül 2014 20:22

Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar ve ABD Büyükelçisi James Cunningham, uzun süredir
beklenen güvenlik anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında ABD askerleri, 2014 sonrasında da
Afganisan'da varlık gösterebilecek.
Afgan yetkili aynı zamanda, NATO'nun üst düzey
temsilcilerinden Maurits Jochems ile paralel bir anlaşma
daha imzaladı.
Afganistan Devlet Başkanı Eşraf Gani, yaptığı açıklamada, “Bağımsız bir ülke olarak çıkarlarımızı temel
alarak bu anlaşmayı halkımızın istikrarı,
iyi niyet ve refahı ve ayrıca bölge ve dünyanın istikrarı için
imzaladık” dedi.
ABD Başkanı Barack Obama da “tarihi anlaşmanın imzalanmasını” memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
Obama, “Bugün ABD-Afgan işbirliğinde ortak çıkarlarımızın ve Afganistan'ın uzun vadeli güvenliğinin
ilerletilmesine yardımcı olacak tarihi bir güne damga vuruyoruz” şeklinde konuştu.
NATO'ya bağlı 41 bin askerin çoğunun
yıl sonuna kadar çekilmesiyle Afganistan 13 yıldan sonra güvenliği
tek başına sağlama sorunuyla karşı karşıya kalacak. Öte yandan Taliban, yabancı birlikler çekilene kadar
saldırıları sürdüreceğini açıkladığı için durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor.
Anlaşma kapsamında ABD, 9 bin 800 asker bulunduracak. Paralel güvenlik anlaşması kapsamında ise 4
bin ila 5 bin arasında muharip olmayan birlik bulundurabilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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