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Dünya
Deutsche Welle

'Güvenlik açığı Türk madenciliği için tipik'

Soma’daki kazayı Alman Madencilik Kimya ve Enerji Sendikası'ndan Dr. Ralf Bartels DW’ye değerlendirdi. Bartels'e göre, Türkiye'de madenlerde güvenlik önlemleri dünyadaki standartların gerisinde.

14 Mayıs 2014 17:19


Türkiye'de onlarca işçinin hayatını kaybettiği Soma'daki kömür maden ocağında meydana gelen kaza, maden işçilerinin çalışma koşullarını yeniden gündeme taşıdı. Madendeki trafo patlaması ve ardından çıkan yangın kazaya neden gösterilirken, kazadan sonra madendeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu eleştirileri yapıldı. Alman Maden Kimya ve Enerji İş Sendikası Enerji ve Madencilik Bölümü Başkanı Dr. Ralf Bartels madende yangın çıkması sonucu oluşan tehlikeye şu sözlerle dikkat çekiyor: “Oksijen tükeniyor ve yerine konması da mümkün olmuyor. Nefes darlığı, patlamalar… Yeraltında olmayan mekânlarda yangın çıktığında ne türden riskler varsa, burada da öyle. Ancak bu durumda, işçiler yerin iki kilometre altında ve burayı terk etme olanakları olmuyor.”

'Güvenlik önlemleri yetersiz'

Alman Maden Kimya ve Enerji İş Sendikası Başkanı Michael Vassiliadis, Soma'daki kazaya ilişkin açıklamasında, Türkiye'deki güvenlik açığını eleştirdi ve iş ve sağlık güvenliği konularında asgari standartların dahi yerine getirilmediğini söyledi. Maden ocaklarında korunaklı güvenlik alanlarının bulunması gerektiğini vurgulayan sendika uzmanı Dr. Ralf Betlers şu değerlendirmeyi yapıyor: “Türkiye'deki güvenlik standartları ve güvenliğin pratikte sağlanması Almanya'daki maden ocaklarında uygulanan ve dünya genelinde talep ettiğimiz güvenlik standartlarının çok gerisinde. Ne yazık ki güvenlik açıkları Türk madenciliği için tipik bir unsur.”

'Maden-İş ile temastayız'

Dr. Ralf Bartels, Soma'daki maden ocağında genç ve eğitimsiz maden işçilerinin çalıştırıldığı, ucuz işçiliğin tercih edildiği iddialarına ilişkin olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Başkanımız Maden-İş Sendikası ile yakın temas halinde. Nasıl yardım edebileceğimizi ve somut olarak neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Ancak diğer adım, kazanın nedenlerini araştırmak ve işçilerin güvenlik malzemeleri var mıydı, eğitimliler miydi gibi sorulara yanıt bulmak olur. Söz konusu olan teknik önlemler değil, temel bir güvenlik anlayışıdır. Güvenlik ve verimlilik bir madalyonun iki yüzü, insanların canları pahasına kömür çıkartılması kabul edilemez. Hayatını kaybeden işçilerin yüceltilmesi, gelecekteki olası kazalara karşı ne yazık ki yeterince koruma sağlamıyor. Gelecekte bu tür kazaların yaşanmaması için her şeyi yapmak yerine, maden işçilerinin ölümünün kabullenilmesi olacak şey değil.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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