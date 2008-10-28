Güvenliğini sağladıkları çarşıyı soydular

Sakarya'nın Erenler İlçesi’nde, güvenliğini sağladıkları Toptancılar Çarşısı'nda girdikleri bir işyerinin kasasını açıp para çalarken, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen özel güvenlik elemanı iki kişi tutuklandı.



Yaklaşık 100 toptancının bulunduğu çarşıda baharatçı H.K., son bir yılda gerçekleşen hırsızlıklardan bıkınca işyerine gece görüşlü güvenlik kamerası koydurdu. Önceki gün işyerindeki kasadan 500 YTL çalınınca kamera kayıtlarını inceleyen H.K., hırsızların çarşının güvenliğini sağlayan iki özel güvenlikçi olduğunu fark etti.



Görüntülerde özel güvenlikçilerden 35 yaşındaki E.A. işyerine girerek kasaya yöneliyor. Kasayı anahtarla açıyor. Daha sonra para destelerini tek tek çıkarıp içlerinden 5- 6 banknot alarak yere koyuyor. Paraları karanlıkta görebilmek için fener benzeri bir ışık tutan E.A., iki para destesinden yaklaşık 500 YTL'yi aldıktan sonra işyerinden ayrılıyor. Bu sırada diğer güvenlikçi E.P. de gözcülük yapıyor.



Baharatçı H.K.'nın bu görüntüleri verdiği polis tarafından gözaltına alınan özel güvenlikçi E.A. ve E.P. yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



