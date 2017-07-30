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Bilim / Teknoloji

Güvenliğinden şüphe edilen ithal ürüne test

Ekonomi Bakanlığı, ithalatta ürün güvenliği denetimlerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor

30 Temmuz 2017 22:00

Ekonomi Bakanlığı, ithal ürünlere yönelik yeni bir uygulama başlaıyor. Güvenliğinden şüphe edilen cep telefonu, oyuncak, televizyon gibi ürünler yurda giriş sırasında teste tabi tutulacak.

Bu sayede güvensiz ürünlerin yanlış test raporları kullanılarak ithal edilmesinin önüne geçilecek.

Kısa sürede hayata geçirilmesi öngörülen uygulama ağırlıklı olarak tüketici ürünlerini kapsıyor.

Cep telefonu, oyuncak, ayakkabı, led ampuller, televizyon, klima, buzdolabı ve çamaşır makinesi test edilmesi muhtemel ürünler arasında.

Söz konusu ürünlerin yıllık ithalat tutarı, geçen yıl itibarıyla yaklaşık 7.7 milyar dolara ulaşmıştı.

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