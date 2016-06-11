''Güvenli Ülkeler'' tasarısına Yeşiller engeli



Almanya'nın Baden Württemberg eyaleti bir siyasi krizin eşiğinde. Mağrip ülkelerinden Cezayir, Fas ve Tunus'u içine alacak şekilde “güvenli ülkeler listesinin genişletilmesi” projesine kağıt üzerinde destek sözü almış olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), koalisyon ortağından şimdi bu sözünü tutmasını talep ediyor. Birliğin atıfta bulunduğu söz ise Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann'ın “Gerekli koşulların sağlanması halinde projeye destek veririz” vaadi.

CDU'lu Thomas Strobl, Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann'a “koalisyon anlaşmasını” hatırlatarak, projeye karşı hala tereddütleri bulunan başbakandan bu söze sadık kalmasını talep etti. Strobl koalisyon görüşmelerinden bu yana Mağrip ülkelerindeki insan hakları tablosunun değişmediğini öne sürdü.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Sekreteri Andreas Scheuer da Kretschmann'ın sözünün arkasında durmaması halinde politikacının güvenilirliğinin sarsılacağını söyledi.

Federal Hükümet, Mağrip ülkelerini “güvenli bölge” olarak tanımlayarak bu ülkelerden gelen sığınmacıların geri dönüş süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Federal Meclis'in onayladığı tasarı önümüzdeki cuma günü Eyalet Temsilciler Meclisi'nde oylanacak. Bu oylamada CDU / CSU ve Sosyal Demokratlar'ın (SPD), Yeşiller'in söz sahibi olduğu on eyaletten en az üçünde partiden “evet” oyunu alması gerekiyor.

Ne var ki bu eyaletlerden çoğu Yeşiller'in tasarıya hayır diyeceğini ya da çekimser kalacağını açıklandı. Buna göre Saksonya - Anhalt ve Hessen eyaletlerinde parti temsilcileri “çekimser” kalma eğiliminde olduklarını belirtirken, Schleswig-Holstein'da CDU, Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) ve Yeşiller'den oluşan koalisyonun tasarıya “hayır” diyeceği kaydedildi.

''Tasarı, sığınma hakkına engel değil''

Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ise tasarıya “evet” diyeceğinin altını çizdi. Funke Medya Grubu'na konuşan Gabriel, “Bu ülkelerin güvenli ülkeler listesine alınmasının söz konusu ülkelerden gelenlerin sığınma hakkına engel teşkil etmediğini, sığınma başvurusunda bulunanların yalnızca siyasi anlamda baskı altında olduklarını kanıtlamaları gerektiğini söyledi.

Söz konusu ülkelerde gazetecilere, blog yazarlarına, kadınlara ve eşcinsellere karşı yapılan insan hakları ihlallerine vurgu yapan Yeşiller ise projenin Eyalet Temsilciler Meclisi'nde yeterli onayı alamayacağı ve tasarının kabul edilmeyeceği görüşünde.

Almanya 2014 yılında Bosna Hersek, Sırbistan ve Makedonya'yı; geçen yıl ise Arnavutluk, Karadağ ve Kosova'yı “Güvenli Ülkeler” listesine almıştı.