-GÜVENLİ TAŞIT HAREKETİ DENİZLİ'DE DENİZLİ (A.A) - 23.08.2010 - Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda, trafikte sorumluluk bilinci alanında çalışma yapan kurum ve kuruluşların işbirliğinde hayata geçirilen, 'Trafikte Sorumluluk Hareketi' projesi kapsamında oluşturulan 'Güvenli Taşıt Hareketi Tırı', Denizlilerle buluştu. Bugüne kadar 16 ili ziyaret eden 'Güvenli Taşıt Hareketi Tırı', 17. il olarak Denizli'de Delikliçınar Meydanı'nda konuşlandı. Tırda psikoteknik değerlendirme cihazı ile sürücülerin dikkat, algı ve muhakeme, ayak, el ve göz koordinasyonu gibi becerileri test edildi. Tır alanında alkolün algıyı ne derece zayıflattığı da 'Sarhoş Gözlüğü' ile anlatıldı. Taktıkları gözlükle alkollü bir kişinin çevreyi gördüğü gibi görmesi sağlanan kişiler, boş kaleye gol atmaya çalıştı, ancak neredeyse tamamı başarısız oldu. Etkinlikte trafik kazalarında emniyet kemeri kullanmanın önemi de simülatörle anlatıldı. 360 derece dönüş yapacak şekilde tasarlanan otomobile binen sürücüler, önce emniyet kemersiz, ardından da kemerleri takılı halde bu deneyimi yaşadı. Simülatör koltuğunda emniyet kemeri olmadan gerçekleşen ve otomobilin takla atması halinde neler yaşanacağının küçük bir örneğini yaşatan simülatörde sürücüler, otomobil içinde zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin 360 derecelik dönüş sırasında arka koltuğa düştükleri görüldü.