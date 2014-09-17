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Dünya
Deutsche Welle

Güvenli Malta tehlikeli Hollanda

Dünyanın büyük şehirlerini ne gibi doğal afet tehlikeleri bekliyor ve bu şehirler buna ne kadar hazırlıklılar? Berlin’de açıklanan 2014 Dünya Risk Raporu'nda bu ve benzeri sorulara yanıt verildi.

17 Eylül 2014 19:41


Afganistan ve Hollanda’nın ne gibi bir ortak noktası olabilir? Dünya Risk Raporu’na göre bu iki ülke de listede "yüksek risk" altındaki ülkeler arasında yer alıyor. Raporu hazırlayanlar, Hollanda’yı, felaketlere karşı önlem ve koruma konusunda örnek oluşturan bir ülke olsa da Kuzey Denizi'ne yakınlığı nedeniyle "yüksek riskli" olarak nitelendiriyorlar. Buna karşılık, kısıtlı imkanlarına ve yetersiz tıbbi olanaklarına rağmen Eritre, doğal afetler açısından çok daha az risk taşıyan ülkelerden.

Çeşitli yardım kuruluşlarının çatı örgütü Bündnis Entwicklung Hilft (Kalkınma Birliği Yardım Ediyor) adlı kuruluşun yöneticisi Peter Mucke, Deutsche Welle’ye verdiği röportajda gelişmişlik düzeyi ve risk faktörü arasında bir doğru orantı olmadığına dikkat çekti.Hollanda'nın özellikle güçlü bir deniz seviyesi yükselmesi riski altında olduğunu belirten Mucke, ABD'nin doğu kıyısının hortum ve sele maruz kalabileceğini belirtti. Kaliforniya'da buna bir de deprem eklendiğini söyleyen Mucke, Japonya'da büyük bir deprem tehlikesi lduğunu belirterek, toplumsal koşulları iyi olan ülkelerin yine de afet riskiyle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.

171 ülkeyi karşılaştıran rapora göre, sırasıyla Vanuatu, Filipinler ve Tonga en çok risk altında olan ülkeler olarak dikkat çekerken; Katar, Malta ve Suudi Arabistan en az risk taşıyanlar olarak bildiriliyor. Listede Türkiye 107'nci sırada yer alıyor. Rapora göre, ülkelerin kentleşme oranları da sıralamayı etkiliyor. Buna göre, risklerin gözlemlenmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için kentlerin büyüme dinamiği de büyük önem arz ediyor. Kentler, sürekli göç aldığından, yetkililerin potansiyel tehlikelere hazırlanması ve gerekli değişiklikleri yapmaları zorlaşabiliyor.

Raporu hazırlayanlardan, Dr. Jörn Birkmann, DW’ye "Bizim açımızdan kentsel bölgelerin daha fazla risk taşıma eğiliminde olup olmadığını ya da doğal afetler konusunda riskleri azaltmaya yönelik alternatif ve olanaklar sunup sunmadığını görmek oldukça ilginç" açıklamasını yaptı.

En hızlı büyüyen kentsel alanlar, Güneydoğu Asya, Çin, Hint Yarımadası, Arap Yarımadası ve Sahra’nın güney bölgesindeki birçok Afrika ülkesinde bulunuyor. Birkmann'a göre, doğal afet risklerinde mega kentlerden çok, küçük ve orta büyüklükteki kentler gelecekte kilit rol oynayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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