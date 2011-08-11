-Güvenli internette test süreci 22 Ağustos'ta ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, 22 Ağustosta test süreci başlayacak olan Güvenli İnternet Hizmeti'ne ilişkin Brüksel'e, Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle görüşmeye gittiğini belirterek, ''Görüştüğümüz yetkililer, Güvenli İnternet Hizmeti'ne yönelik bilgilendirmelerimizden memnun kaldı. AB'yi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz'' dedi. Acarer, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanı Ayhan Beydoğan ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen ile birlikte sektörü izleyen basın mensuplarıyla makamında sohbet toplantısında bir araya geldi. Güvenli İnternet Hizmeti'ne ilişkin bilgi veren Acarer, bu hizmetin sunulmasına yönelik düzenlemenin geçen yıl temmuz ayında hazırlanan Tüketici Hakları Yönetmeli'ğinde ''İsteyen aboneler güvenli internet hizmetini ücretsiz olarak alma hakkına sahiptir'' şeklinde yer aldığını, BTK olarak bu düzenlemeye paralel olarak 22 Şubat'ta karar aldıklarını söyledi. Bu hizmetin sunulması için internet servis sağlayıcılarının katılımıyla 20'nin üzerinde toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Acarer, hizmetin tamamen isteğe bağlı sunulacağını vurguladı. Hazırladıkları yeni düzenlemede, bu hizmetin tamamen tercihe bağlı olduğunu belirttiklerini aktaran Acarer, ''22 Ağustos'tan sonra internet kullanıcıları ikiye ayrılacak; Güvenli İnternet Hizmeti'ni tercih edenler ve tercih etmeyenler. Tercih edenlere, servis sağlayıcılar şifre verecek. Bu şifre ile kullanıcı, ister aile, ister çocuk profilini tercih edecek. İsterse de Güvenli İnternet Hizmet'inden tamamen ayrılacak'' diye konuştu. Acarer, ''Birçok aile böyle bir düzenleme olmadığı için bilgisayarını çocuklarına kullandırmıyor veya internet abonesi olmuyor. Hizmetin yürürlüğe girmesiyle internet kullanıcı sayısı artacak'' değerlendirmesinde bulundu. Güvenli İnternet Hizmeti'ni seçen ebeveynlerin istedikleri kısıtlamaları devreye alacaklarını ifade eden Acarer, örneğin çocuğunun oyun oynamasını istemeyen ailenin, buna yönelik kısıtlamayı istediği anda devreye alabileceğini anlattı. Acarer, Türkiye'de 10 milyon 900 binin üzerinde internet kullanıcısı bulunduğuna işaret ederek, daha önce sunulan filtreleme hizmetini, yavaşlamaya yol açması, kullanımı için prosedür gerektirmesi ve ücretli olması nedeniyle sadece 23 bin abonenin tercih ettiğini söyledi. Acarer, bu hizmeti kendisinin de kullanmadığını belirtti. BTK Başkanı Acarer, Güvenli İnternet Hizmeti'nden yararlanacağını belirterek, ''Ben aile profilini kullanacağım. Çocuklarımın yaşları büyük. En küçüğü 15 yaşında'' dedi. -''Negatif etkileşim ışık hızıyla oluştu''- Tayfun Acarer, bu konuya ilişkin kendisinin AB yetkililerine, Ayhan Beydoğan'ın ise AGİT temsilcilerine bilgi verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Güvenli İnternet Hizmeti'nin hazırlık aşamasında sosyal medyanın olumsuz etkisine tanık olduk. Negatif etkileşim ışık hızıyla oluştu. Özellikle AB'ye çok olumsuz yansıtılmış. Bu çok üzüntü verici bir olay. AB'ye Türkiye'deki bir üniversiteden öğretim üyelerini davet etmişler. Onlar da olumsuz yorumlarda bulunmuşlar. Bizim Dışişleri Bakanlığı yetkilileri itiraz etmişler ama olumsuz bir etki oluşmuş. Bu tür bilgilendirmeleri esefle karşıladım. Sayın Ayhan Beydoğan AGİT'e gitti. Ben Brüksel'e AB yetkilileriyle görüşmeye gittim. Görüştüğümüz yetkililer bilgilendirmelerimizden memnun kaldı. Kendilerine böyle aktarılmadığını söylediler. AB Genişlemeden Sorumlu Komisyon Başkanı, Sayın Başbakana yazdığı bir mektubunda bu bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirmiş. AB yetkililerine son düzenlemeyi gönderdik. Teşekkür ettiler. Ancak detaylı olarak bir değerlendirme henüz yapılmadı. AB'yi bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Zaten iki hafta önce de Türkiye'deki büyükelçileri bu konuda bilgilendirdik.'' Güvenli İnternet Hizmeti düzenlemesinin Avrupa'da da, dünyada da çok az yoğunlukta kullanıldığını anlatan Acarer, Türkiye'de internet kullanıcılarının sitelere yönelik şikayetlerinin birçok Avrupa ülkesindeki rakamların çok üzerinde olduğunu belirtti. Düzenleme sonrası Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu oluşturulacağını, kısa süre içerisinde bir araya gelecek bu Kurul'un başkanının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirleneceğini kaydeden Acarer, Kurul'un Güvenli İnternet Hizmeti'ni tercih edenlerin bilgisayarlarında engellenecek internet sitelerinin listelerini oluşturacağını söyledi. Kullanıcı ve servis sağlayıcıların bu Kurul'un oluşturacağı listelere veya alacağı kararlara itiraz edebileceklerini, şikayette bulunabileceklerini anlatan Acarer, Kurul'un hazırlayacağı internet sitelerinden hangisinin hangi profilde olduğunu herkesin görebileceğini vurguladı. Tayfun Acarer, Güvenli İnternet Hizmeti'nden yararlanacak kullanıcı sayısına yönelik bir soru üzerine, bu konuda bir öngörüde bulunmasının doğru olmayacağını ancak zaman içerisinde hizmetin tercih edilir hale geleceğini ifade etti. Acarer, ''Profillere girip çıkmak serbest olacağı için bu hizmet tercih edilecek'' dedi. -''Test sürecini işletmeciler için koyduk''- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İkinci Başkanı Ayhan Beydoğan da bu hizmete yönelik eleştiriler ve değerlendirmeler yapıldığını belirterek, sonuç olarak 22 Şubat 2011'de yayımlanan kararları daha net bir şekilde aktarmak için yeni bir metin hazırladıklarını söyledi. Beydoğan, ''Bu yaptığımız şey sadeleştirmedir. İşletmeciler hazırlıklarını yetiştiremedikleri için de 3 ay test süreci koyduk. 22 Kasımdan itibaren bu uygulama başlayacak'' diye konuştu. Bu hizmet için servis sağlayıcıların ek bir ücret talep etmeyeceklerini vurgulayan Beydoğan, aykırı durumları denetimlerle belirleyeceklerini kaydetti. -İnternet kafeler ve kurumsal kullanıcılar dahil değil- Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen de basın mensuplarına, ''Türkiye'de iki haftada 20 bin kullanıcının internet sitelerine yönelik şikayette bulunduklarını, internet sitelerine yönelik yaptırımların devreye girdiği 23 Kasım 2007'den bu yana ise 320 bin şikayet geldiğini'' bildirdi. Türkiye'de internet kullanıcılarının çok hassas olduğunu ifade eden Şen, ''Avrupa Birliği ülkelerinde internet sitelerine yönelik şikayetler yıllık ortalama 5 bin. Türkiye'den daha çok internet kullanıcısı bulunan Avusturya'da yılda 4 bin, Almanya'da ise yılda 6 bin şikayet geliyor. Türkiye'de 23 Kasım 2007'den bu yana 320 bine ulaştı'' diye konuştu. Yaklaşık 5 yıldır aileleri güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirme çalışması yaptıklarına da işaret eden Şen, Türkiye'de internet konusunda çocukların aileleri yönlendirdiğini söyledi. Test sürecinde kullanıcıların bu hizmetten yararlanıp yararlanmayacaklarını, 14 Ağustos'ta sona erecek kamuoyu görüşlerinin alınmasının ardından netleştireceklerini bildiren Şen, abonenin ''bireysel kullanıcı'' olarak tanımlandığını, bu nedenle Güvenli İnternet Hizmeti'nin internet kafeler ve diğer kurumsal kullanıcılara yönelik olmadığını ifade etti. İnternet kafelere yönelik daha önce bir düzenleme yapıldığını anımsatan Şen, bu yerlere 11 yaşından küçük çocukların veli veya vasileriyle girebileceklerini, buraların denetimlerinin de yerel yönetimlerce yapıldığını anlattı.