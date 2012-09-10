Güvenli interneti ailelerden çok şirketler seçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu geçen yıl kasım ayında hayata geçirdiği Güvenli İnternetin Çocuk Profiline çocuklardan ziyade şirketleri çekti. Kurum çocukları koruyacağım diye neredeyse şirketlerin çalışanlarına çocuk muamelesi yapmasına neden oluyor. Oysa zararlı yazılımlar her tür siteden gelebiliyor.

Geçen yıl 22 Kasım’da yürürlüğe giren çocukları zararlı içeriklerden korumayı amaçlayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) belirlediği sitelere girilmesini sağlayan filtreli internete (güvenli internet) şu ana kadar 1.5 milyon abone kaydolmuş durumda. BTK’nin açıklamalarına göre işin ilginç yanı ise buraya kaydolan abonelerin çoğunluğunun şirketlerden geliyor olması. BTK güvenli internete daha fazla abone çekmek ve geçişi hızlandırmak için de SMS uygulamasını da başlattı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri geçen haftalarda yaptıkları açıklamaya göre, son günlerin en büyük tartışma konusu olan siber saldırıların çocuk profiline etki edemediğini savunarak “Bu nedenle finans kuruluşları ve bankacılık hizmetlerini yoğun şekilde yürüten bireysel müşteriler çocuk profilini seçiyor” açıklamasını yaptı. Özellikle elektronik ortamda ticaret işlemlerini yapmak isteyen işadamlarının ve kurumsal şirketlerin “çocuk profili” kullandıklarının altı çiziliyor.

Uzmanlar ise uluslararası büyük firmaların böyle bir yönteme başvurma ihtimalinin düşük olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre eğer ki bankalar ya da uluslararası arenada büyük işler yapan şirketler müşteri bilgilerini koruyacak, şirketlerinin bütünlüğüne zarar verecek bir sistem geliştirememişlerse, şirket çalışanları hangi profile geçilirse geçilsin hangi filtre kullanılırsa kullanılsın bilgileri dışarı sızdırmanın bir yolunu bulacaklar. Bu durum hem şirkete hem de müşteri bilgilerine zarar verecek. Şirket yöneticileri kendi evlerinde seçmedikleri güvenli internete çalışanlarını sokuyorlar. Çalışanlarının girmeyeceği değil gireceği siteler seçiliyor.