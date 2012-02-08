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Yaşam

'Güvenli interneti' 250 bin abone tercih etti

Tayfun Acarer, 22 Kasım 2011 tarihinde Türkiye'de uygulamaya başlanan ''Güvenli İnternet'' profilinin 250 bin abone yani yaklaşık 1 milyon kullanıcı tarafından tercih edildiğini bi

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, 22 Kasım 2011 tarihinde Türkiye'de uygulamaya başlanan ''Güvenli İnternet'' profilinin 250 bin abone yani yaklaşık 1 milyon kullanıcı tarafından tercih edildiğini bildirdi.


BTK Başkanı Acarer, BTK İkinci Başkanı Dr. Ayhan Beydoğan ve TİB Başkanı Fethi Şimşek ile ''Güvenli İnternet Günü'' dolayısıyla BTK binasında basın toplantısı düzenledi.


Acarer, Şubat ayının ikinci haftasının dünyada güvenli internet günü olarak kutlandığını ifade ederek, Türkiye'de 22 Kasım 2011'de başlayan ''Güvenli İnternet''in seçime bağlı tüketici hakkı olduğunu belirtti.


Sistemin çok başarılı bir şekilde hizmet verdiğini anlatan Acarer, çocuk ve aile profilinden, isteyen internet kullanıcıların, birini seçebileceğini, değiştirebileceğini ve bunun tamamen dışına çıkabileceğini bildirdi.


Yaşamın ayrılmaz bir parçası olan internette, son yıllarda suistimale yönelik olaylarla karşılaşıldığını kaydeden Acarer, bu aldatmacalarla ilerleyen zamanlarda daha çok karşılaşılacağı uyarısında bulundu.
 

Ticaretin e-ticarete dönüştüğünü belirten Acarer, son 1 yılda e-ticarette yüzde 50 artış olduğunu, 21 milyar liraya ulaştığını, bu yılın sonunda 30 milyarın üzerine çıkmasını beklediklerini kaydetti.


''Böyle olunca suistimallerin olması doğal. İşte çocuk profili bu tür suistimallerin tamamen önüne geçecek bir uygulama şekli'' diyen Acarer, bu nedenle çocuk profilinin adını değiştirmeyi düşündüklerini söyledi.


Acarer, 22 Kasım 2011 tarihinde Türkiye'de uygulamaya başlanan ''Güvenli İnternet'' profilinin 250 bin abone yani yaklaşık 1 milyon kullanıcı tarafından tercih edildiği bilgisini verdi.
 

Bir dergide, ''hacklemek'' kelimesinin anlamının sorulması üzerine ''internette haklamak'' cevabının alındığını belirten Acarer, ''Çocuk profilinde, böyle bir riskle karşılaşmıyorsunuz. Çeşitli yöntemlerle sizi aldatarak ekonomik hatta manevi bir takım zararlara sokacak olayları, çocuk profili önlemiş oluyor'' diye konuştu.


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