-GÜVENLİ İNTERNET İÇİN İŞLETMECİLERE EK SÜRE ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren, 22 Ağustosta yürürlüğe girmesi planlanan Güvenli İnternet Hizmeti'ne ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığına (BTK) sundukları rapor doğrultusunda bu hizmete yönelik paket seçeneklerinin yeniden düzenlendiğini, işletmecilere de buna uygun altyapı oluşturabilmeleri için 3 ay ek süre tanındığını bildirdi. Özeren, yaptığı açıklamada, hazırlanan taslak düzenlemenin BTK'nın internet sitesinde kamuoyu görüşü alınması için duyurulduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: ''Yeni taslakta rapordaki önerilerimiz yer aldı. Daha önce 'aile', 'çocuk' ve 'yurtiçi' olarak belirlenen paket seçenekleri tavsiyelerimizin ardından 'aile' ve 'çocuk' olarak iki paket şeklinde değiştirildi. Metnin net anlaşılır olmasını istedik, bunu da hayata geçirmişler. Kişisel bilgilerin güvenliği taslakta ayrıca yer aldı. Tüketiciler, bu hizmete yönelik tercihlerini çağrı merkezleri ya da internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tüm sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin taslağa konulması tabii ki mümkün olmadı. İsteyenler 10 gün içerisinde taslağa ilişkin görüş bildirebilir.'' Taslaktaki düzenlemelere uyum sağlayabilmeleri için işletmecilere ek süre tanındığını bildiren Özeren, ''İşletmeciler, yeni taslakta yer alan hizmeti, bu sürede yetiştiremeyeceklerini söylediler. İşletmecilere, buna uygun altyapı oluşturabilmeleri için 3 ay ek süre tanındı'' diye konuştu. Özeren, ''Hizmet kapsamındaki paketleri seçmeyen tüketicilerin IP adresleri üzerinden izlenebilecekleri'' endişelerine ilişkin de ''Kişisel bilgilerin güvenliği taslakta da var. Böyle birşeyin olması mümkün değil. Bu tamamen paranoya'' değerlendirmesinde bulundu. Serhat Özeren, Güvenli İnternet Hizmeti'nin 22 Kasım 2011'den itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. -İKİ PROFİL BULUNACAK: ''ÇOCUK'' VE ''AİLE''- BTK'nın internet sitesinden duyurulan Güvenlik İnternet Hizmeti'ne yönelik taslağa ilişkin 10 gün süreyle kamuoyunun görüşünün alınmasına karar verildi. Taslağa göre, Güvenli İnternet Hizmetini talep etmeyen abonelerin mevcut internet erişim hizmeti herhangi bir değişiklik olmadan sunulmaya devam edecek. İşletmeciler, bu hizmeti tercih eden abonelere ''çocuk'' ve ''aile'' profili olmak üzere iki farklı profil olarak sunacak. Aboneler, buna yönelik taleplerini hizmet aldığı işletmeciye abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında veya çağrı merkezi/internet sitesi aracılığıyla bildirebilecek. İşletmeciler güvenli internet hizmetini abonelere ücretsiz olarak sunacak. Güvenli İnternet Hizmeti profillerine ait listeler, işletmecilerle BTK arasında kurulmuş olan noktadan noktaya güvenli veri hatları üzerinden paylaşılacak. Kurum veritabanında tutulan veriler güvenli hat üzerinden İşletmecilere gönderilecek. İşletmeciler, Kurum tarafından gönderilen verileri ve güncellemeleri abonelerine sunacakları Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında sistemlerine aktaracak ve uygulayacak. Bu hizmetin sunumu kapsamında geliştirdikleri yazılım ve donanım çözümlerini yedekli olarak kuracak olan işletmeciler abonelerine bu hizmetin tanıtımı için içeriği BTK tarafından oluşturulan bir bilgilendirme metnini gönderecek. Tanıtım, abonelere fiilen hizmetin sunulmaya başlanılmasından önce kısa mesaj, çağrı merkezi, açılır pencere (pop-up) ve/veya fatura aracılığıyla gerçekleştirecekler. Taslağa göre işletmeciler, Güvenli İnternet Hizmetinin sunulabilmesi için gerekli tüm altyapı ve uygulama çalışmalarını ''test süreci'' başlamadan önce hazır hale getirecekler. Bu hizmetin sunumu için test süreci, işletmeciler ile BTK arasında 22 Ağustos-22 Kasım 2011 arasında gerçekleştirilecek.