-Güvenli internet hizmeti test sürecine giriyor ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle 22 Ağustos Pazartesi günü testlerine başlanacak Güvenli İnternet Hizmeti, 22 Kasımdan itibaren devreye girecek. Güvenli İnternet Hizmeti alımı tamamen tercihe bağlı olacak. İnternet servis sağlayıcıları, bu hizmeti tercih eden abonelere, ''çocuk'' ve ''aile'' profili olmak üzere iki farklı profil şeklinde sunacak. Aboneler, buna yönelik taleplerini hizmet aldığı işletmeciye abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında, çağrı merkezi veya internet sitesi aracılığıyla bildirebilecek ve bu hizmeti ücretsiz sunacak. İnternet servis sağlayıcıları tarafından abonelere verilecek kullanıcı adı ve şifre ile Profil Düzenleme İnternet Sayfası'ndan profiller arasında geçiş yapılabilecek veya 'hizmet' devre dışı bırakılabilecek. Profilleri nedeniyle engellenen İnternet sitelerine erişmek isteyen aboneler, işletmeciler tarafından tasarlanacak olan Uyarıcı ve Bilgilendirici İnternet Sayfası'na yönlendirilecek. Güvenli İnternet Hizmetinin kapsamında engellenen internet sitelerinin listelerinin oluşturulmasına ilişkin kriterler, Güvenli İnternet Hizmeti Çalışma Kurulu tarafından tespit edilecek. Kurul, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda 11 üyeden oluşacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 3, İnternet Kurulu'ndan 2, BTK'dan 2 ve psikoloji, pedagoji, sosyoloji ile diğer ilişkili alanlarda uzmanlığı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından teklif edilecek 8 kişi arasından BTK tarafından seçilecek 4 üyeden oluşacak Kurul, tespit ettiği ilkeler çerçevesinde engellenen sitelerin listelerini belirleyecek. Kullanıcılar ve internet site sahipleri, internet sitelerinin Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi için BTK'ya başvuru yapabilecek ve itiraz edebilecek. İnternet servis sağlayıcıları, Güvenli İnternet Hizmeti sunumu kapsamında geliştirdikleri yazılım ve donanım çözümlerini yedekli olarak kuracak. İşletmeciler Güvenli İnternet Hizmetinin sunulabilmesi için gerekli tüm altyapı ve uygulama çalışmalarını test süreci başlamadan önce hazır hale getirecek. Test süreci, işletmeciler ile BTK arasında 22 Ağustos-22 Kasım 2011 arasında gerçekleştirilecek. Hizmet, 22 Kasımdan itibaren sunulmaya başlayacak.x -''Altyapı için gerekli olan yatırımları neredeyse tamamladık- TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Güvenli İnternet Hizmeti konusunda ilk günden itibaren düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) çizdiği çerçevede adım attıklarını ve gereken yatırım çalışmalarına başladıklarını anlattı. Bu hizmeti ilk belirlendiği şekliyle sunabilmek için hazırlıklarını tamamladıklarını ancak değişiklikler nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirten Yılmaz, ''Bu süreçte gördük ki TTNET olarak belirtilen tarihte hazır olamayacağız. Durum böyle olunca resmi yazıyla BTK'dan ek süre talep ettik. 3 aylık bir test süreci eklendi. Bu konudaki kamuoyu görüşleri olgunlaşmaya başlayınca BTK bunları dikkate aldı. En son aldığı kararla bazı değişiklikler yaptı. 'Yurtiçi' profilini kaldırdı'' diye konuştu. Hizmetin altyapısına ilişkin önemli bir aşama kaydettiklerini belirten Yılmaz, ''Yakın zamanda BTK ile beraber bir test yaptık. Kurum bazı küçük düzenlemeler istedi. Altyapı için gerekli olan yatırımları neredeyse tamamladık. 22 Ağustosta test sürecini başlatacağız. Öngörüldüğü gibi 22 Kasımda da bu hizmeti verebiliyor olacağız'' dedi. -Testler pilot bölgede yapılacak- TTNET'in bu hizmete yönelik testleri pilot bir bölgede yapacağını bildiren Yılmaz, henüz bölgeyi netleştirmediklerini söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu konu önemli çünkü internet bizim artık yaşamımızda merkezi bir noktada. Her konuda internet vazgeçilmez bir yerde. Bu alanda yapılacak her türlü düzenleme insanların dikkatini çekiyor. Herkesin de farklı görüşleri olabiliyor. Bu konudaki tartışmaların da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Herkesin düşüncelerini söyleyebilmesi ve bunların dikkate alınması çok önemli. Türkiye son dönemde çok önemli mesafeler aldı. Sonuçta teknolojiyi takip edeceğiz. İnternet önümüzdeki dönemde daha çok hayatımızın içinde olacak. Düzenlemenin son halinde zaten şu anda abone olmuş kişiler 22 Ağustos veya 22 Kasımdan sonra da aynen devam edecek. Çünkü 'Standart' profil kaldırıldı. Bu, tercih edilebilecek bir özellik. İsteyen alır, istemeyen almaz.'' Güvenli İnternet Hizmeti'nin internet kullanıcı sayısında bir artışa neden olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Yılmaz, ''Çok keskin bir ifade kullanmak doğru olmaz. Biz bunu yaşayarak göreceğiz. Pazarın büyümesi için araştırmalar yapıyoruz. Türkiye'de 18 milyondan fazla hane var. ADSL ise sadece 6-7 milyon hanede var. Teorik olarak milyonlarca hanede ADSL yok. Bizim pazarı büyütmek adına 'Neden interneti almıyorsun?' sorusuna gelen cevaplardan bir tanesi 'anne babanın çocuklarına ilişkin endişeleri'. Bunlar, 'zararlı sitelere girebilir', 'dersini yapmaz internette boş vakit geçirir'... Bu endişeler araştırmalarımızda öne çıkıyor. Bu servisleri vermeye başladığımızda nasıl bir artış olacağını göreceğiz. Şu anda yorum yapmak çok da realist olmaz'' değerlendirmesinde bulundu.