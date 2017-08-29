Güvenli banka kartı kullanmanın 3 adımı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), yaklaşan bayram tatili öncesinde kart kullanıcılarının hızlı, kolay ve güvenli ödeme yapmasını sağlayacak ‘3 Adımda Daha Güvenli Bayramlar’ önerilerini yayınladı. POS kullanımında, ATM'lerde ve internetten alışverişlerde kart güvenliğini sağlamak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verdi. Son olarak SMS'le gelen şifre ve kart bilgilerinin paylaşılmaması uyarısı yapıldı.

BKM’nin açıklamasında uzun bayram tatillerinin aynı zamanda kartlı ödemelerin en fazla yapıldığı dönemlerden olduğu hatırlatılarak bayramın tadını çıkarırken, basit birkaç adımla kartlı ödeme işlemlerinizi daha güvenli hale getirmenin mümkün olduğu belirtildi. BKM tarafından güvenli banka kartı kullanımıyla ilgili yapılan uyarılar şöyle:

1. POS kullanımında

Kartınızı ödeme yapmak için verdiğinizde POS cihazı dışında başka bir cihazdan geçirilmediğinden, ödeme yaptıktan sonra kartı geri aldığınızdan ve kart numaranızın not edilmediğinden emin olun.

2. ATM’lerde

ATM’lerde işlem yaparken tanımadığınız kişilerden yardım almayın, işlem yaptığınız ATM’de özel olarak yerleştirilmiş bir cihazdan şüphe duyarsanız derhal bankanıza haber verin. Kartınızın, çekmek istediğiniz paranızın ATM’de sıkışması durumunda kendi telefonunuzdan derhal bankanızı arayın, kartınızı kapattırmadan ATM başından ayrılmayın. Bu tip durumlarda size yardımcı olmak isteyen kişilere karşı dikkatli olun.

3. İnternetten yapılan alışverişlerde

Alışveriş yaparken bilinen ve güvenilir siteleri tercih edin. İşlemlerinizi güncel anti-virüs yazılımları ile korunan, güvendiğiniz cihazlar üzerinden gerçekleştirin. Girmek istediğiniz sitenin adresini tarayıcınıza kendiniz yazarak bu tarz bağlantıların içlerine gizlenmiş zararlı yazılımları önleyin.

SMS, e-posta, sosyal medya üzerinden yönlendirildiğiniz veya arama motorları üzerinden giriş yaptığınız web sitelerinin adreslerinin bankanıza ait olduğundan emin olun ve sertifikalarını mutlaka kontrol edin. Bankalara aitmiş görüntüsü verilen sitelere, banka logosu ve adı kullanılsa bile kart ve kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalara itibar etmeyin, kart ve kişisel bilgilerinizi girmeyin.

Son olarak, sosyal paylaşım sitelerini kullanıp sizden güvenlik açısından kritik bilgileri (kart bilgisi, şifre, telefonunuza gelen Onay Kodu, ürettiğiniz tek kullanımlık şifre vb) almayı deneyen dolandırıcılara dikkat edin. İnternet ortamında bir kişinin kendisini tanıttığı kişi olduğundan emin olmak son derece zor olduğundan güvenliğiniz açısından önemli bilgileri bu kişilerle kesinlikle paylaşmayın.

Telefonla arayıp kendini polis, savcı, bankacı veya sigortacı olarak tanıtan veya “Tebrikler ödül kazandınız!” diyerek sizden kişisel veya bankacılık bilgilerinizi isteyen kişilere karşı gözlerinizi dört açın. Ayrıca, cep telefonunuza SMS ile gönderilen işlem doğrulama şifreleri ve kart şifrenizi en yakınlarınız ve banka personeli dahil olmak üzere hiç kimse ile paylaşmayın.