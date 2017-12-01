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Spor

Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar, toprağa verildi

Dinçer AKBİR - Uğur AYDIN / İZMİT, (DHA) Kocaelispor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Güvenç Kurtar'ın eşi Gülay Kurtar, İzmit'te toprağa verildi

01 Aralık 2017 19:50

Dinçer AKBİR - Uğur AYDIN / İZMİT, (DHA)

Kocaelispor\'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Güvenç Kurtar\'ın eşi Gülay Kurtar, İzmit\'te toprağa verildi.
Kocaelispor\'un eski futbolcusu ve teknik direktörlerinden Güvenç Kurtar\'ın eşi Gülay Kurtar, İstanbul\'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmit Fevziye Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Yılmaz Vural, Yusuf Şimşek ile MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, spor dünyasının önde gelen isimleri, Kurtar ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Oldukça üzgün olduğu görülen Güvenç Kurtar taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Gülay Akpınar İzmit Bağçeşme Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Güvenç Kurtar\'ın taziyeleri kabul etmesi
-Cenaze namazının kılınması
-Güvenç Kurtar\'dan görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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