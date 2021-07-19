Güven İslamoğlu’ndan Orman Genel Müdürlüğü’ne: Bu aylarda ormana girişi yasaklayın ya da mangal yakana ağır ceza verin

Doğa Programcısı Güven İslamoğlu, kişisel sosyal medya hesabından Orman Genel Müdürlüğü’nün yangına hassas alanlarda mangal ve kamp ateşi yakılmaması konusundaki uyarısını alıntılayarak, “Bu aylarda ormana girişi yasaklayın ya da mangal yakana ağır ceza verin” çağrısında bulunu.

İslamoğlu, “Belgrad ormanın da kontrol ve güvenlik olmasına rağmen yasak alanda mangal yakan onlarca insan var...” ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından, “Yangına hassas alanlarda mangal ve kamp ateşi yakmaktan vazgeçerek büyük bir orman yangınının başlamasını önleyebilirsin. Bazı davranış değişikliklerinin büyük felaketleri önleyeceğini aklından çıkarma” uyarısında bulundu.

Güven İslamoğlu, şunları kaydetti:

“Bu aylar da ormana girişi yasaklayın yada mangal yakana ağır ceza verin. Belgrad ormanın da kontrol ve güvenlik olmasına rağmen yasak alanda mangal yakan onlarca insan var...”