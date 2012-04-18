Güven Erkaya: BÇG’yi MGK’ya ve Başbakanlığa haber vermeden kurduk!

Hazal Özvarış

28 Şubat soruşturmasında Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) nasıl kurulduğu ve çalıştığı cevabı aranan temel sorular olurken dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı müteveffa Güven Erkaya, süreci “Bir grup kurulmasını Genelkurmay başkanımıza ben teklif ettim ve Genelkurmay başkanımızın talimatıyla bu grup, Batı Çalışma Grubu olarak Genelkurmay’da kuruldu” sözleriyle anlatmıştı. Ayrıca Erkaya, “Bundan Milli Güvenlik Kurulu’na başbakana falan haber verdik mi? Hayır. Gerekmezdi de...” demişti.

28 Şubat dönemi Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya, emekli Büyükelçi Taner Baytok ile birlikte, anılarını 2001 yılında Doğan Kitapçılık tarafından yayımlanan “Bir Asker, Bir Diplomat” kitabında aktarmıştı. Erkaya’nın BÇG’nin kuruluş aşamasına dair anlatılarının da yer aldığı kitabın ilgili bölümünü Hasan Cemal, “Türkiye’nin Asker Sorunu” isimli kitabında şöyle aktarılıyor:

“Sokaktan gelebilecek bir ayaklanma ihtimaline karşı hazırlıklı olmak için plan yapmaya, bu amaçla bazı bilgiler toplamayı önermiştim. Batı Çalışma Grubu böyle doğdu. Yanlış ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara varılmasının önlenmesi, ancak doğru bilgiler toplanması ve doğru değerlendirmeler yapılmasıyla mümkün olabilirdi. Bunun için ciddi ve güvenilebilir bir istihbarat çalışmasına ihtiyaç vardı.

Sadece MİT’in vereceği bilgilerle yetinemezdik.

Zamanın iktidar yapısı nedeniyle, MİT’te bu konuda yeterli ve güvenilir bilgiler bulunmayabilirdi. Bu amaçla Genelkurmay’da bir grup kurulmasını Genelkurmay başkanımıza ben teklif ettim ve Genelkurmay başkanımızın talimatıyla bu grup, Batı Çalışma Grubu olarak Genelkurmay’da kuruldu.

Bundan Milli Güvenlik Kurulu’na başbakana falan haber verdik mi?

Hayır. Gerekmezdi de...”

Çevik Bir’in basına yansıyan ifadeleri

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir’in basına yansıyan ifadesinin (17 Nisan 2012) ilgili kısmı ise şöyle:

“14 Mart 1997’de dönemin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan, bakanlıklara, Genelkurmay Başkanlığı’na, Bakanlar Kurulu kararına da atıfta bulunarak MGK kararlarının uygulanması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, yasal düzenlemeye ihtiyacı olursa Bakanlar Kurulu’nun bu yasal düzenlemeleri de yapacağını, buna göre çalışmaya başlanmasını bildiren talimatını vermiştir. BÇG, MGK kararı ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla kurulmuştur. BÇG’nin MGK kararları Ek-A’sı, Başbakanın talimat yazısı, İçişleri Bakanı Meral Akşener’in kendi alt birimlerine MGK kararları uyarınca verdiği talimatlar bulunmaktadır. Tüm bu hususlar hükümetin talimatı ile bakanlıkların da çalışma yaptığını ve BÇG’nin yasal bir çalışma olduğunu göstermektedir.”