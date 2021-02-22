Güven endeksleri inşaat ve hizmetlerde morallerin bozulduğuna işaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu, ekonominin geleceğine dair öncü gösterge olarak değerlendirilen sektörel güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde düşerken, perakende ticaret sektöründe yükseldi. Güven endeksi şubat ayında ocak ayına göre hizmet sektöründe yüzde 1,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,3 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 arttı.

Nasıl yorumlanır?

Sektörel güven endekslerinin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Hizmetlerde yüzler gülmüyor

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 101,9 iken, Şubat ayında yüzde 1,4 oranında azalarak 100,4 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,1 azalarak 101,8 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi aynı düzeyde kalarak 98,0 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,1 azalarak 101,4 oldu.

Perakende sektöründe hafif kıpırdanma

Perakende hafif de olsa iyiye gidiş var... Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 0,4 oranında artarak 108,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 2,8 artarak 122,2 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,8 artarak 92,6 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 4 azalarak 112'ye indi.

İnşaatta güven azalıyor



İnşaatta ise güven Şubat'ta sert düştü... Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 84,2 iken, Şubat ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 1,6 artarak 76,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,6 azalarak 89,3'e geriledi.