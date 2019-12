Gutta beyaz et de bira da sabıkalı

Erişkin yaşlardaki insanlarda en sık görülen iltihaplı romatizma olan gut hastalığına yakalananlara beyaz etin de en az kırmızı et kadar zararlı olduğu, alkollü içecekler arasında ise biranın ''sabıkalı'' olduğu bildirildi.

Antalya'da düzenlenen 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi'ne katılan Hacette Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Ertenli, AA muhabirinin gut hastalığına ilişkin sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Ertenli, erişkin yaş grubunda en sık görülen iltihaplı romatizma olan guta, erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat daha sık rastlandığını belirtti. Pek çok hastalık gibi gutun da obezite ile yakından ilişkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertenli, gut hastalığının 65 yaş üstü erkeklerde yüzde 15 oranında görülürken, kadınlarda menopoz sonrasında ortaya çıktığını söyledi.

Son yıllarda gut hastalığının daha sık görüldüğünü hatırlatan Ertenli, bunda yaşam süresinin uzamasının, obezitenin, metabolik sendromun ve yüksek protein içerikli beslenmenin artmasının önemli rol oynadığını ifade etti.

Gut hastalığının, kristalleşen ürik asitin dokularda birikmesi sonucu ortaya çıktığını, tekrarlayan eklem şişliklerine ve tofüs adı verilen yumruların oluşmasına yol açtığını vurgulayan İhsan Ertenli, hastalığın bazen böbrek taşı oluşumuna da yol açtığının altını çizdi.

Gut tedavisinde, ürik asit düzeyini aşağıya çekmenin hedeflendiğini belirten Ertenli, bunu sağlamak için hastalara aşırı katı diyetler uygulamanın doğru olmadığını söyledi. Ertenli, en sıkı diyetin bile ürik asit düzeyini fazla düşüremediğine dikkati çekerek, ''hastalar beyaz et de dahil her türlü et tüketiminde dikkatli olmalı, az yağlı süt ürünleri, tahıl ve sebzelere ağırlık vermeli'' dedi.

Alkol tüketiminin de gut ataklarını artırdığına işaret eden Ertenli, ''hastalığın gelişmesinde alkollü içeceklerden en az şarabın olumsuz etkisi var. Bira ise ''sabıkalı'' bir içecek'' şeklinde konuştu.

Gut hastalığının,çoğunlukla metabolik sendrom, yüksek tansiyon ve şeker hastalığıyla birlikte seyrettiğini hatırlatan Ertenli, hastaların mutlaka doktor takibinde olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.