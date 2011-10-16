-Guti: Herkes için düşünme zamanı MADRİD (A.A) - 15.10.2011 - Beşiktaşlı futbolcu Guti, Kayserispor'a 2-0 yenilmeleriyle ilgili olarak internetteki sosyal paylaşım sitesi twitter'daki hesabından yolladığı mesajlarda, "Ağır yenilgi, çok isim ve az takım. Herkes için düşünme zamanı. Bu taraftar buna layık değil" dedi. İspanyol futbolcu Guti, twitter'daki hesabında arka arka gönderdiği yorumlarda, "2 aydır oynamıyorum sadece form tutmak için biraz zaman istiyorum. Özellikle sizler için üzgünüm, günah çıkarıyorum" ifadelerini kullandı. Taraftarlardan kendisine yönelik yapılan tepkiye de cevap veren Guti, "Suç benimse, Beşiktaş'a aşık insanlar için üzgünüm. Ben burada mutluyum ve mutlu bir şekilde futbolu bırakmak için Beşiktaş ile ligi kazanmak istiyorum" açıklamasını yaptı. Guti ayrıca, forma kavuşması için "sert çalışmaya devam edeceğini" kaydetti.