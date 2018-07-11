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Spor

Guti ve İlhan Mansız sahaya indi

Beşiktaş'ın yeni yardımcı antrenörleri göreve başladı

11 Temmuz 2018 23:33

Beşiktaş'ta Guti Hernandez ve İlhan Mansız, Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olarak resmen göreve başladı.

Guti, 6 yıl sonra geri döndü

2010-2012 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Guti Hernandez, 6 yıl sonra siyah-beyazlı kulübe geri döndü.

Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılan İspanyol antrenör, yeni sezonda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacak.

İlhan Mansız da dahil oldu

Guti'nin ardından Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer alan İlhan Mansız da Avusturya kampına dahil oldu.

Guti ve İlhan Mansız ikilisi Beşiktaş kampında birlikte poz verdi.

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