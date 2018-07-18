'Guti, Şenol Güneş'le aynı parayı kazanacak' iddiası

Tamer Tuna'nın ayrılışının ardından yardımcı antrenör konusunda bir girişimde bulunmayan Beşiktaş, bu sezon başında eski futbolcuları Guti Hernandez ve İlhan Mansız'la anlaştı. Yardımcı antrenörlerin alacağı maaş henüz kesinleşmezken Menajer Can Çobanoğlu yardımcı antrenör Guti'nin, teknik direktör Şenol Güneş'le aynı parayı alacağını iddia etti.

Radyospor'da yayınanan Yeşil Koltuk programında açıklamalarda bulunan Can Çobanoğlu, Beşiktaş'a gelmeden önce Real Madrid U19 takımını çalıştıran İspanyol teknik adamın siyah beyazlı ekipten aylık 250 bin euro (sezon sonuna kadar 2.5 milyon euro) kazanacağını ifade etti.

Beşiktaş'a gelişi netleşmeden önce İspanyol basınında çıkan bir haberde ilk sezon Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıp ikinci seneden itibaren takımı devralacağı kaydedilen Guti'nin şu anda aldığı ücretin bu kadar yüksek olmasında bu durumun etkili olabileceği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Şenol Güneş'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da sona eriyor. Basına yansıyan haberlerde 66 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro kazandığı belirtiliyordu. Konuyla ilgili KAP'a yapılmış resmi bir açıklama ise bulunmuyor.