Guti muhabire niye saldırdı?

T24 - Dev transferlerle sezona damgasını vuran Beşiktaş’ın gözde futbolcuları, lig arasını fırsat bilerek gündüzleri AVM’lerden geceleri kulüplerden dışarı çıkmıyor. Gittiği her yerde gündem yaratan Guti bu kez muhabire saldırdı



Eğlenceye önceki gece Reina’da başlayan Quaresma, Guti Hernandez, Manuel Fernandes, Simao Sabrosa, Ersan Gülüm, Mert Nobre, İbrahim Toraman, Hugo Almeida ve Bobo, ilerleyen saatlerde Supper Clup’a transfer oldu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Beşiktaşlı futbolcuları bir arada görenler “Bir kalecileri eksik; ilk 11’i neredeyse tamamlamışlar” yorumunda bulundu. Futbolculardan Mert Nobre ile Bobo, eşleriyle takılırken diğer futbolcular yalnız eğlendi.



Futbolu kadar gece hayatı ve yaptığı trafik kazasıyla da gündeme gelen Guti Hernandez, Reina’dan ayrılırken olay çıkardı. Mekandan arkadaşlarıyla çıkan Guti, görüntülenince çılgına döndü ve muhabire saldırdı. Koşarak muhabirin boynunu sıkan, fotoğraf makinasını elinden almaya çalışan Guti, başarılı olamayınca hızla uzaklaşarak geceye Supper Clup’ta devam etti. Futbolcu daha önce de alkollü şekilde araç kullanarak kaza yapmış ve kameramana saldırmıştı.





