T24 LogoT24 Logo
Magazin

Guti muhabire niye saldırdı?

Beşiktaş’ın gözde futbolcuları, lig arasını fırsat bilerek gündüzleri AVM’lerden geceleri kulüplerden dışarı çıkmıyor

17 Ocak 2011 02:00

T24 - Dev transferlerle sezona damgasını vuran Beşiktaş’ın gözde futbolcuları, lig arasını fırsat bilerek gündüzleri AVM’lerden geceleri kulüplerden dışarı çıkmıyor. Gittiği her yerde gündem yaratan Guti bu kez muhabire saldırdı

Eğlenceye önceki gece Reina’da başlayan Quaresma, Guti Hernandez, Manuel Fernandes, Simao Sabrosa, Ersan Gülüm, Mert Nobre, İbrahim Toraman, Hugo Almeida ve Bobo, ilerleyen saatlerde Supper Clup’a transfer oldu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Beşiktaşlı futbolcuları bir arada görenler “Bir kalecileri eksik; ilk 11’i neredeyse tamamlamışlar” yorumunda bulundu. Futbolculardan Mert Nobre ile Bobo, eşleriyle takılırken diğer futbolcular yalnız eğlendi. 

Futbolu kadar gece hayatı ve yaptığı trafik kazasıyla da gündeme gelen Guti Hernandez, Reina’dan ayrılırken olay çıkardı. Mekandan arkadaşlarıyla çıkan Guti, görüntülenince çılgına döndü ve muhabire saldırdı. Koşarak muhabirin boynunu sıkan, fotoğraf makinasını elinden almaya çalışan Guti, başarılı olamayınca hızla uzaklaşarak geceye Supper Clup’ta devam etti. Futbolcu daha önce de alkollü şekilde araç kullanarak kaza yapmış ve kameramana saldırmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24