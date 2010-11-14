-GUTİ KONYASPOR MAÇINDA YOK ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, ''Son dakikada bulduğumuz ikinci golün, iyi çalışmamız ve kontratak düşüncemiz sonucunda geldiğini söyleyebilirim'' dedi. Schuster, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, baskın oynadıkları ilk yarının sonlarına doğru golü bulduklarını söyledi. Bu golle, ikinci yarıya özgüvenli girdiklerini belirten Schuster, ''İkinci yarıda biraz geriye çekilerek oynamayı planladık. Kontratakla çıkmak istedik. Son dakikada bulduğumuz ikinci golün, iyi çalışmamız ve kontratak düşüncemiz sonucunda geldiğini söyleyebilirim. Bu nedenle de mutluyuz'' ifadelerini kullandı. -GENÇLERBİRLİĞİ CEPHESİ- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick de ilk yarıda sahada iyi mücadele olduğunu, ancak penaltının, takımın moralini bozduğunu ifade etti. Zumdick, ''İkinci yarıda baskılı oynasak da golü bulamadık. Beşiktaş ise son dakikada ikinci golü buldu. En azından bir puan alabiliriz diye düşünüyorduk. Olmadı, üzgünüz. Önümüzde zor maçlarımız var. Aynı şekilde mücadele edip puanlar almaya çalışacağız'' diye konuştu. Zumdick, bir gazetecinin, Beşiktaş'ın penaltı kazandığı pozisyonla ilgili sorusuna da ''Hakemlere puan verecek biz değiliz. Bu değerlendirmeyi yapacak kişiler karşılaşmayı izlemiştir'' yanıtını verdi. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav da ''İlk yarının son dakikasında hakemin verdiği penaltıyı değerlendirmek mümkün değil. Merkez Hakem Kurulu'ndaki değerli arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen tek taraflı düşünen hakemlere görev vermeyin. Akşam televizyonlarda göreceğiz. Haksız bir penaltıydı. İkinci yarıda Gençlerbirliği oynadı ama Beşiktaş son dakikada golü buldu ve maçı kazandı. Beşiktaş'ı kutluyorum'' değerlendirmesini yaptı. Bu arada, karşılaşmanın 19. dakikasında sarı kart gören Beşiktaşlı Guti, gelecek haftaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek.