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Spor

GUTİ İLK ANTRENMANINA ÇIKTI İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2010 15:21

-GUTİ İLK ANTRENMANINA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Beşiktaş'ın yeni transferi Guti, takım arkadaşlarıyla tanıştı ve ilk antrenmanına çıktı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde teknik direktör Bernd Schuster ve takım arkadaşlarıyla biraraya gelen İspanyol futbolcu, daha sonra formasını giyerek, İstanbul'da kalan 7 oyuncu ile birlikte antrenman yaptı. İlk kez siyah-beyazlı formayla idmana çıkan Guti, Schuster'in verdiği program çerçevesinde kondisyona dayalı çalışma gerçekleştirdi. Altyapı antrenörü Ömer Gülen yönetimindeki antrenmanda Guti'nin yanı sıra Ferrari, Fink, Ersan, Uğur, İsmail, Ali Kuçik ve Onur yer aldı. Isınma çalışmalarının ardından 5'e 2 pas çalışmaları üzerinde duran oyuncular, şut ve taktik çalıştı. Şut çalışmasında yer almayan Guti, idmanın son bölümünde açma germe hareketleri yaptı. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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