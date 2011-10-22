T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Guti 'eşcinsel' için 75 bin euro tazminat alacak

İspanyol Telecinco televizyonu, 2008’de bir programda, Guti hakkında 'eşcinsel olduğu, evli...

22 Ekim 2011 03:00

T24 - İspanyol Telecinco televizyonu, 2008’de bir programda, Guti hakkında “eşcinsel olduğu, evli ve çocuk sahibi biriyle ilişki yaşadığı” şeklindeki iddialarından dolayı yıldız futbolcuya tazminat ödemeye mahkûm edildi.



Futbolcunun 75 bin euro tazminat almasına karar veren yüksek mahkeme, Guti'nin özel hayatına müdahale edildiği yargısına vardı.


İspanyol kızları daha güzel'

Guti, Katalan radyosu ONA’ya verdiği röportajda Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu dile getirdi. İspanyol yıldız, “Türk kızları nasıl?” sorusuna “Hiçbiri İspanyol kızları gibi değil” yanıtını verdi.


'Metris Cezaevi kolej gibiydi'
 
Guti, hafta içinde Metris Cezaevi’ne yaptığı ziyareti şöyle anlattı:

“Türkiye’de adalet sistemi farklı, İspanya gibi değil. Kefalet yok, duruşma tarihin belli değil. Bizim de bunlardan dolayı kötü etkilendiğimiz gerçek. Moral vermek için ziyarete gittik. Asla bir cezaevinde olmadım. Benim için şaşırtıcıydı. Sınıfları, avlusu olan bir kolej gibiydi” değerlendirmesinde bulundu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24