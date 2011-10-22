Guti 'eşcinsel' için 75 bin euro tazminat alacak

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İspanyol kızları daha güzel'

'Metris Cezaevi kolej gibiydi'

Futbolcunun 75 bin euro tazminat almasına karar veren yüksek mahkeme, Guti'nin özel hayatına müdahale edildiği yargısına vardı.Guti, Katalan radyosu ONA’ya verdiği röportajda Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu dile getirdi. İspanyol yıldız, “Türk kızları nasıl?” sorusuna “Hiçbiri İspanyol kızları gibi değil” yanıtını verdi.Guti, hafta içinde Metris Cezaevi’ne yaptığı ziyareti şöyle anlattı:“Türkiye’de adalet sistemi farklı, İspanya gibi değil. Kefalet yok, duruşma tarihin belli değil. Bizim de bunlardan dolayı kötü etkilendiğimiz gerçek. Moral vermek için ziyarete gittik. Asla bir cezaevinde olmadım. Benim için şaşırtıcıydı. Sınıfları, avlusu olan bir kolej gibiydi” değerlendirmesinde bulundu.