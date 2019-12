Gut Ritchie son filmini anlattı

Madonna’dan geçen kasımda boşanan yönetmen Guy Ritchie, son sürat film setlerine döndü.



Mafya dünyanın her yerinde aynı



Sekiz yıl evli kaldığı dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’dan geçen kasımda boşanan yönetmen Guy Ritchie, son sürat film setlerine döndü. İskoç asıllı İngiliz yönetmen, son filmi “RocknRolla’yı Kelebek’e anlattı



İlk yönetmenlik deneyimini 1995 yılında çektiği kısa metrajlı “The Hard Case” ile yaşayan Guy Ritchie, asıl dehasını ise 1998’de çektiği “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” filmi ile ortaya koydu. Anlatım tarzı ve film kurguları açısından Quentin Tarantino’ya benzetilse de, anlatım ustalığı onu genç yaşına rağmen farklı bir yere oturttu.



Ardından gelen “Snatch” (Kapışma) filmi ile hayran kitlesi iyice kemikleşen 41 yaşındaki yönetmen, 2000 yılında şov dünyasının kraliçesi Madonna ile evlendi. Yaşadığı iniş çıkışlı ilişki nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Guy Ritchie, Madonna’ya başrolü verdiği “Swept Away”de ise maalesef hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.



Film çekmeye bir süre ara veren İngiliz yönetmen, sonunda setlere döndü. Londra’daki Rus mafyası ile mafyanın emlak piyasasındaki karanlık işlerini hicveden son filmi “RocknRolla” nihayet tamamlandı. Başrollerini Gerard Butler, Thandie Newton, Tom Wilkinson, Idris Elba, Toby Kebbell ve Tom Hardy’nin paylaştığı, Chelsea futbol kulübünün eski patronu Roman Abramovich’e gönderme yaptığı iddiasıyla da gündeme gelen filmin detayları:



“RocknRolla” uzun bir aradan sonra çektiğiniz ilk film. Ne hissediyorsunuz?

- Bazıları, verdiğim ara nedeniyle benim film çekmeye aç olduğumu düşünüyor. Ama bu fikre katılmıyorum. Bu açlık değil. şimdi eskiye oranla daha heyecanlı ve konsantreyim sadece...



Konu itibariyle bu son filmin daha çok İngiliz sinemaseverlere hitap ettiği, ancak onlar tarafından anlaşılabileceği gibi bir kaygı var..

- Film, Londra’da geçiyor ve mafyayı anlatıyor. Mafya dünyanın neresine giderseniz gidin mafyadır. Her ülkede farklı değildir, sadece bazı detaylar olabilir. Londra, dünyanın en bilinen şehirlerinden biri. Burada olan olayları artık tüm dünya anında takip ediyor. Filmin çok spesifik, anlaşılmayacak şeyler aktardığını düşünmüyorum.



Film çekerken daha çok nelere önem veriyorsunuz?

- Karakterlerin ve öykülerin birbirinin içine girdiği filmleri seviyorum. Seyrederken zekayı da harekete geçirmesi benim için önemli...



Sizin imzanızı taşıyan işlerde müzik de ön plana çıkıyor. Daha çok ne tür müzikler kullanmayı tercih ediyorsunuz?

- İskoç ve İrlanda müziklerini seviyorum. Sebebine gelince, bu müzikler bir şey anlatıyor. İskoç ve İrlanda şarkılarında mutlaka bir öykü vardır. İnsanlar dinlerken şarkı ne diyor ya da diyecek diye merak eder. Basit ve geleneksel müzikler, yaptığım filmlere yakışıyor. Bir de film afişleri benim için önemlidir. Film afişleri de çok şey anlatır çünkü...



Hırslı mısınız?

- Evet, hırslıyımdır.



Bundan sonra yapmak istedikleriniz neler peki?

- Bundan sonrası için düşündüğüm, planladığım tek şey daha çok film yapmak... Çocuk filmleri yapmak istiyorum. Özellikle animasyon ağırlıklı olanlardan... 2-3 yıl önce çocuklar için öyküler de yazmıştım zaten...



Çocuklarınıza kendi yazdığınız hikayeleri anlatır mıydınız?

- Hayır... Kendi çocuklarıma hikaye anlatmam, çünkü anneleri daha iyi o konuda...



Guy ile çalışmak ayrıcalık



Filmin diğer oyuncularından Londra doğumlu Idris Elba ile Tom Hardy de Guy Ritchie’den övgüyle söz eden isimlerden... “Guy ile çalışmak ayrıcalıktır” düşüncesinde birleşen ikili, “Guy ne yaptığının fazlasıyla farkında olan biri. Yönetmen olarak işine çok hakim” diyor.