Gustavo Assunçao resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Portekiz'in Famalicao takımından Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, transferin son gününde orta saha transferini bitirdi. 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiralandı. Oyuncu, kendisini sezon sonuna kadar Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Gustavo Assunção ve kulübü FC Famalicão ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Galatasaray’ın 2021-2022 sezonu sonunda futbolcunun bonservisini satın alma hakkı bulunmaktadır."