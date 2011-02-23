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Gürzap: Nurseli İdiz alkol alınca başka bir insana dönüşüyor

Nurseli İdiz, Can Gürzap’la başrol oynadığı “Evliliğe Gelince” isimli oyunun Elazığ turnesine katılmadı.

23 Şubat 2011 02:00

T24- Oyuncu Nurseli İdiz, tiyatro hocası Can Gürzap’la başrol oynadığı “Evliliğe Gelince” isimli oyunun Elazığ turnesine katılmadı. İdiz'in turneden bir gece önce alkol alıp kararını açıkladığını ileri süren Gürzap, oyuncunun "alkol alınca başka birine dönüştüğünü" söyledi.

Tiyatronun patronu Gürzap kendisini seyirciye karşı zor durumda bırakan İdiz’e kızıp oyunu tamamen kaldırdı. İdiz’in bir gece önce alkol alıp turneye gitmeyeceğini kendilerine açıkladığı belirten Gürzap “Gece 01.00’de ekipteki arkadaşlarımızı arayıp gelmeyeceğini söylüyor. Sabah uçak var. Üç arkadaşımız birden kapısına gitti ve sabaha kadar kendisini ikna etmeye çalıştılar. Kendisi içkili olduğu için kesinlikle ikna edilemiyor. Çünkü alkol alınca başka birine dönüşüyor, kontrol edilemiyor. Ben bir gün önce Elazığ’a gitmiştim, dekorlar gelmişti. Oyunu iptal etmek durumunda kaldık. 10 - 15 bin TL zararımız var ama en büyük zararı  ruhumuza verdi. Meslek hayatımda bu kadar üzüntü çektiğim bir günü daha hatırlamıyorum. Bana hocam falan demesin artık” dedi. Sözleşmesi olduğu halde İdiz’e dava açmayı düşünmediğini belirten Gürzap, şöyle konuştu:

“Bu saatten sonra dava açsak da ne olacak ki? Tiyatroda böyle bir hatanın geri dönüşü olmaz. Daha önce Elazığ’a deprem yüzünden gidememiştik. Oradaki seyirciler ‘Elazığ’a karşı bir hıncınız mı var?’ diye soruyorlar. Bizi düşürdüğü duruma bakın. Kendisini tiyatroya kazandırmak için maddi ve manevi her şeyi yaptık. 4 yıl önce yine içkili olduğu için perdeyi açamamıştık. O zaman ‘Kendini toparla‘ dedik. Günah! Sonuçta bir oyuncu kolay yetişmiyor. Tiyatrolarda ödenen en yüksek ücreti verdik. Alkol sorununu bir yerde kendi içimizde idare ettik ama nereye kadar? Bir yerde lastik patlıyor. Biz ona içme demedik ama işini etkilemeyecek şekilde içmesin. O dakikada başka biri oluyor. Ama artık seyirciye karşı biraz vicdan...”


"Sorunu duygu durum bozukluğu"


Dün telefonlarına çıkmayan Nurseli İdiz’in basın danışması Sinan Koyuncu ise “Nurseli Hanım’ın oyuna çıkamama sebebi alkol değil, duygu durum bozukluğu... Cuma günü Ege Üniversitesi’ndeki doktoru Erhan Bayraktar’la raporlarını da göstererek açıklama yapacak. Bu iki uçlu bir hastalık. Bir anda depresyona girip bir anda kahkahalar atabiliyor. Annesinin vefatının bu rahatsızlığı tetiklediği belirtildi ve bu tanı yeni konuldu. Nurseli hanım bu iki durum arasındaki geçişleri çok hızlı yaşıyor ve 18 saattir uyumuyor’ dedi.

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