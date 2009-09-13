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Yaşam

Gürültülü semtlerde yüksek tansiyon riski var

Gürültülü caddelerde oturanlarda yüksek tansiyon riski yüzde 25 artıyor

13 Eylül 2009 03:00

Gürültülü caddelerde oturanlarda yüksek tansiyon riski yüzde 25 artıyor

İsveçli bilim adamlarının yaptığı bir araştırma, gürültülü caddelere yakın oturanlarda yüksek tansiyon riskinin daha fazla olabileceğini ortaya koydu.

Lund Üniversitesi ekibi, ses düzeyinin günlük ortalama 60 desibelden fazla olmasının yüksek tansiyon riskini artırdığını bildirdi.

Araştırmacılar, gürültünün strese ve hatta uyku sorunlarına sebep olabileceğini, bunun da tansiyon sorununa yol açabileceğini belirttiler.

28 bin kişiyle görüşen araştırmacılar, 60 desibelden yüksek sesin yüksek tansiyon riskini yüzde 25 artırdığını saptadılar.


İsveçli ekibin Environmental Health (Çevre Sağlığı) dergisinde yayımlanan makalesinde, yüksek tansiyon; kalp krizi ve felce de yol açabileceğinden bulguların endişe verici olduğu ifade edildi.

Bulgunun, 60 yaşın üstündekilere etkisi ise bu kişiler gürültüye duyarsızlaştığı ya da halihazırda yüksek tansiyonu olabileceği için bilinmiyor.

Ancak Britanyalı uzmanlar, İsveç ekibinin bulgularını sorgulayarak, beslenme ve sigara içme gibi faktörlerin tansiyon konusunda çok daha önemli unsurlar olduğu görüşünü dile getirdiler.

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