Gürültüde bayılıyor

Denizli'de 5 yıldır beynine takılan ''şant'' (Beyinde tıkanmış yollara bağlı olarak biriken beyin omurilik sıvısının drene edilerek, kan akımına yeniden katılmasının sağlanması) adı verilen pille yaşamını sürdüren 6 yaşındaki Görkem Simayni Yılmaz, gürültü, şiddet, havai fişek patlaması, silah sesi, düşme ve çarpma olduğunda havale geçirip bayılıyor.



Anne Öznur Babayiğit, aile içi geçimsizlik ve tartışmalar nedeniyle kızının sürekli yüksek sese maruz kaldığını belirterek, Görkem'in 1 yaşında havale geçirdiğini bildirdi.



Hastaneye kaldırdıklarında tetkiklerin ardından beyninde su toplandığını ve menenjit geçirdiğini öğrendiklerini belirten anne Babayiğit, Görkem'de havalelerin süreklilik kazanması nedeniyle çok sık hastaneye başvurduklarını kaydetti.



İlk tedavisi Denizli Devlet Hastanesinde yapılan ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Görkem'in beynine, Beyin Cerrahı Dr. Bayram Çırak tarafından ''şant'' takıldığını bildiren Babayiğit, yaklaşık 5 yıldır bu pille yaşamını sürdüren Görkem'in, gürültü, şiddet, havai fişek patlaması, silah sesi, düşme ve çarpma olduğunda yeniden havale geçirdiğini söyledi.



Bu durum nedeniyle çalışamadığını ve çocuğunun yanından bir an bile ayrılamadığını ifade eden anne Öznur Babayiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Çocuğum bu gürültüleri duyduğunda ya da yaşadığında havale geçirip bayılıyor. Yoğun bakıma alınıyor. O yüzden çocuğumu bunlardan uzak tutmaya çalışıyorum. Eşim sorumsuzdu ve bir süre önce vefat etti. Annem Fadim Babayiğit kanser hastası, babam ise yaşlı. Yeşil kartlıyız. Yurt dışında çocuğun tedavisi oluyormuş, ama Türkiye'de mümkün değil. Çocuğumun bu hastalığı için çare arıyorum, yardım bekliyorum.''



'Psikolojik olabilir'



Görkem'in ameliyatını yapan Dr. Bayram Çırak ise beyninden ameliyat geçiren veya problem bulunan bütün insanlarda havale veya bir çeşit sara nöbeti geçirme ihtimalinin bulunduğunu ifade ederek, ''Beyninde sıvı toplanması olduğu, geçirilmiş bir enfeksiyon bulunduğu için beyin zaten hasarlı. Bu nöbet ihtimallerini göz önüne alıyoruz, ama sesten irkilmesi, korkması, bunlar sanırım psikolojik yönüyle ilgili'' dedi.



Dr. Çırak, 1 yaşından beri geçirdiği operasyonların Görkem'de travma yaratmış olabileceğini belirterek, hastalığının şant dışında bir tedavisinin olmadığını söyledi.



(AA)

