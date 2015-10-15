Gürültü yapmasına sinirlendiği çocuğun penisini ve parmaklarını kesti

Çin'in Hunan bölgesinde yaşayan bir kadın uykusundan uyandırdığı gerekçesiyle komşusunun 6 yaşındaki oğlunun penisini ve parmaklarını kesti. Olayın üzerine cani kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre olay, Çin'in Hunan bölgesinde yaşandı. Şüpheli Liu Tao isimli kadın olay yaşanmadan hemen önce kuzeninin apartında uyuyordu. Yan odadada yaşayan komşusunun oğlu odaya girerek Liu ile oynamak istedi. Uykusu bölünen Liu önce 6 yaşındaki erkek çocuğunu oadadan dışarı çıkardı. Oyun oynamakta ısrarcı olan çocuk tekrar odaya girince kadın bu kez şiddetli bir şekilde çocuğu yere itti.

Sinir krizi geçiren Liu mutfaktan makas ve bıçak alarak çocuğu önce bıçakladı ardından yüzünü, parmaklarını ve cinsel organını kesti ve çocuğu kanlar içinde orada bırakarak odadan çıktı. Yetkililerin aktardıklarına göre olay yerinden hızla uzaklaşan kadın, daha sonra kendi dairesinde yakalandı. Kadının kasıtlı adam yaralamadan 10 yıldan fazla hapis cezasıyla yargılanacağı aktarıldı.

Yaralı çocuğun penis ve parmaklarının tamamen kesildiğini söyleyen babası, 'Polis kadına çocuğumun kesilmiş uzuvlarını nereye koyduğunu sordu ancak cevap veremedi' dedi. Çocuk tedavi altına alındıktan kısa bir süre sonra hastaneye isimsiz bir paket gönderildi. Çocuğun uzuvlarının paketin içindeki kavanozdan çıktığı aktarıldı. Çocuğun fazla kan kaybettiği ve durumunun ciddi olduğu aktarıldı. Öte yanaan doktorlar çocuğun parmaklarının ve penisinin uzun süre vücudundan ayrı kaldığı için yerine dikilemeyeceğini belirtti.