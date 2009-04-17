Gürültü kirliliği stres nedeni

Matbaa ve tekstil sektörü başta olmak üzere fabrika çalışanları ile gürültülü ortamda çalışan meslek erbabı, işitme kaybı ile karşı karşıya. İşitme kaybı, kulakta bir türlü dinmeyen çınlamalara yol açıyor. En iyi çözüm; kulak koruyucu kullanmak.



Huzurlu ve sağlıklı bir hayat için ev ve iş ortamında ses seviyesinin (desibel) belli bir düzeyin üstüne çıkmaması gerekiyor. Uzmanlar 60 desibelin (db) insanların karşılıklı konuşurken duyulan ses seviyesi olduğunu belirterek, 90 db'nin üzerine çıkıldığında işitmede kayıplar başlayacağını, gürültüye sürekli maruz kalındığında ise işitme kayıplarında kalıcılık görülmeye başlanacağını belirtiyor. Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları uzmanı Op. Dr. Pınar Korlu Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, sürekli gürültüye maruz kalan insanların iç kulaklarının zarar göreceğini belirterek, "Kişiler önce ince sesleri duymada sorun yaşar, ardından yüksek seslerde de işitme kayıpları görülür." dedi. Dr. Pınar Korlu'ya göre, işitme kaybı varsa kulakta çınlama kaçınılmaz. İşitme hücreleri hasar gördüğünden ses olmadığı halde ses geliyormuş gibi algılıyor, bu da çınlamaya ve uğultuya sebep oluyor. 'Karşımdakinin konuşmasını duyuyor, fakat bazı söylediklerini duyamıyorum, o yüzden zorlanıyorum, ağız okumak zorunda kalıyorum' diyorsanız; bu, işitme problemi yaşadığınızı gösteriyor.



Dr. Korlu, bazı hastaların işitme kaybının farkında olmadan çınlama şikâyetiyle başvurduklarını, iç kulağa yönelik tetkikler sonucunda genelde akustik travma yani gürültüye bağlı işitme kaybı belirlediklerini ifade ediyor. Dr. Korlu, "Maalesef gürültüye bağlı işitme kayıplarının tedavisi yok. Ancak çınlama ve uğultuyu azaltmak için ilaç tedavisi uyguluyoruz." diyor.



Gürültüye sürekli maruz kalmak, işitme kayıplarına yol açtığından dikkatli olmak gerekiyor. Kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek, özellikle iş ortamlarında aşırı gürültüye maruz kalmak sağlık açısından sakıncalı. İşitme kaybına bağlı hastalıkların başında çınlama hastalığı (tinnitus) geliyor.



Dr. Korlu, bazı durumlarda denge probleminin de geçici ya da kalıcı olarak görülebileceğini söylüyor. Ani basınç farkı dengeyi geçici ya da kalıcı olarak bozabiliyor. Kulakta çınlama bazı psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Kesin tedavisi olmadığı için sürekli kullanılan ilaçların işe yaramadığı hissi insanı aile ve iş ortamında daha agresif, daha sinirli hale getirebiliyor.



80 db'nin üzerinde 'tıkaç' mecburi



İşyerlerinde Çevresel Gürültü Yönetmeliği ve Avrupa Birliği Mevzuatı'na uygun olarak çıkarılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2003 tarihli Gürültü Yönetmeliği'ne uyulması gerekiyor. Bu yönetmeliğe göre 80 db'nin üstündeki gürültülü işyerleri, çalışanlarını maruziyetten kurtarmak için kulak koruyucu tıkaç kullandırmak zorunda.



Çınlamanın tedavisi var mı?



Maalesef yok. İç kulağın kan dolaşımını düzenleyen ilaçlar çınlamayı bazı hastalarda nispeten azaltıyor. Ancak çınlama, strese, yorgunluğa ve gerginliğe yol açtığı için bunu taşıyamayan hastalarda tedavide bazen anti-depresanlar dahi kullanılıyor.



Desibel değerleri



Ses düzeyi - Ses kaynağı



180 db Roket sesi



150 Jet uçağının kalkışı



120 Gök gürültüsü, konser



110 Klakson sesi (1 metreden)



100 Metro istasyonu, kamyon



90 Mutfak blenderi



80 Saç kurutucusu



70 Otobandaki trafik



60 Normal konuşma



40 Oturma odası



30 Kütüphane ortamı, hafif fısıltı



10 Yaprak hışırtısı



0 İşitmenin alt sınırı

