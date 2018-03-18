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Gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, Hayati Öztürk (55), gürültü yaptığı gerekçesiyle kavga ettiği Uğur Kaplan’ı (40) tabancayla sırtından vurarak öldürdü

18 Mart 2018 03:57

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, Hayati Öztürk (55), gürültü yaptığı gerekçesiyle kavga ettiği Uğur Kaplan’ı (40) tabancayla sırtından vurarak öldürdü. Kavgayı ayırmayan çalışan Hasan Korkmaz’ı (18) da sağ elinden yaraladı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 791 Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Aynı sokakta oturan Hayati Öztürk, iddiaya göre daha önceden de gürültü yüzünden tartıştığı, iş yerinde arkadaşlarıyla sohbet eden Uğur Kaplan’ı aşırı gürültü yaptıklarını belirterek uyardı. Gürültü yapmadıklarını belirten Kaplan ve Hayati Öztürk bu nedenle tartışmaya başladı.  Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaplan’ın arkadaşları araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında Hayati Öztürk üzerinde taşıdığı tabancasını çıkarıp ateş etti. Kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Korkmaz sağ eline, Uğur Kaplan ise sırtına isabet eden mermilerle yaralandı.  Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılardan Uğur Kaplan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, Hasan Korkmaz ise özel bir hastaneye götürüldü.
Ağır yaralanan Uğur Kaplan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hasan Korkmaz’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaplan’ın cenazesi incelemeden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.
Hayati Öztürk ise olayda kullandığı tabancasıyla Meydan Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.
Soruşturma sürüyor.

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