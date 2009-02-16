Gürültü hasta ediyor

Bizler farkında olmasak da aslında birçok hastalığa adeta davetiye çıkartan o görünmez kirliliğin neden olduğu hastalıklar... Dünya Sağlık Örgütü gürültü kirliliğine maruz kalan insanların stres altında yaşadıklarını ve kalp hastalıkları riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtiyor. Gürültü stres hormonunu salgılaması nedeniyle psikolojik sorunları ve uyku bozukluğunu da beraberinde getiriyor...



Dr. İsmail Ağar, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, gürültünün tıpkı hava kirliliği ve diğer olumsuz çevre koşulları gibi fiziksel boyutta insan sağlığını etkilemekle birlikte, kronik strese neden olan stres hormonunun salgılanmasına sebep olmasıyla psikolojik sorunları da beraberinde getirdiğini söylüyor. Kişilerde ani parlamalar, öfkeye hâkim olamamak ve kendini kontrol edememek gibi davranış şekilleri ortaya çıkıyor.



Kaslar geriliyor, kolesterol artıyor



Öncelikle insan vücuduyla gürültü arasındaki ilişkinin boyutunun farkında olunması gerekiyor. Bu çerçevede gürültüye karşı insan vücudunun refleks olarak verdiği tepki ve gürültü ile uyku bozukluğu arasındaki yakın ilişki karşımıza çıkıyor. İnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karşı bilinçsizce tepki veriyor.



Özellikle kardiyovasküler hastalıklar baz alınarak yapılan araştırmalar sonunda sürekli gürültüye maruz kalan insanlarda hipertansiyon, hızlı kalp atışı, adrenalin ve kolesterol seviyesinde artış, kas gerilmeleri ve düzensiz solunum ortaya çıkmıştır. Bu tepkiler gürültü karşısında vücudun verdiği direk tepkilerdir.



Çevredeki her ses sizi etkiler



Gürültünün ruhsal sorunlar yarattığı gerçeğini yapılan bilimsel çalışmalar kadar kendi üzerinizde yarattığı etkilerden yola çıkarak da değerlendirebilirsiniz. Çevredeki her ses insan üzerinde bir etki ve vücudun tepkisini yaratır. Etrafınızı çevreleyen seslerin düzeyleri arttıkça psikolojik ve fiziksel sorunlarda yavaş yavaş sizi kuşatmaya başlar. Araştırmalar klaksonun kulak ağrısına, sinir hücrelerinin bozulmasına, motosiklet sesinin sinirsel ve psikolojik bozukluklara, telefon zili, kapı zilinin dahi psikolojik belirtiler yarattığını ortaya koyuyor.



Mücadelede titreşimlerden faydalanın



Müziğin insan beyninde birçok bölgeyi harekete geçirdiği biliniyor. Bu bölgelerin etkinleşmesiyle, vücut tıpkı gürültüye verdiği tepki gibi tepki veriyor tabi bu defa olumlu yönde. Gürültüyle mücadelede müzikle tedavi, kökeni çok eskilere dayanan geleneksel bir yöntem. Günümüz araştırmaları da beyinde dopamin salımını artıran müziğin işlevini göstermektedir.



Sağlığın ilk kuralı: Uyku



İnsan sağlığı için en önemli faktörlerin başında düzenli uyku gelmektedir. Gürültü ile kaçan huzurun en büyük etkisi ise uyku üzerindedir. Kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığı için uyku kalitesinin bozulmaması gereklidir. Çünkü kronik uykusuzluk birçok hastalığın habercisidir.



Uykusuzluğun sonuçları



Duygusal dalgalanmalar.



Verimlilikte azalma.



Konsantrasyon bozukluğu.



Kiloda artış ya da aşırı kilo kaybı.



Uykusuzluğa bağlı olarak gelişen psikolojik sorunlar yüzde 75’i oluşturmaktadır.



Uyku kalitesini artırmak için:



Yatmadan önce çok aç ya da tok olmayın.



Kafeinden uzak durun.



Yatak odasında televizyon, telefon bulundurmayın.



Geç saatlerde egzersiz yapmak gibi heyecan uyandıracak aktivitelerden kaçının.



Gündüz uykularını kaldırın, sabah aynı saatte kalkmayı alışkanlık haline getirin.



Odanızı ışık ve gürültüden izole edin.

