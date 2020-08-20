Gürültü denetimlerinde 5 milyon lirayı aşkın ceza kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yılın 7 ayında yapılan "gürültü" konulu çevre denetimlerinde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilenlere 5 milyon lirayı aşkın idari ceza uygulandı.

Bakanlık, Türkiye genelinde bin 302 gürültü konulu çevre denetimi yaptı, 927 cezai işlem gerçekleştirdi. Bu kapsamda Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunanlara toplam 5 milyon 5 bin 419 lira idari ceza verildi.

En fazla ceza ulaşım araçlarına

Denetimlerde en fazla ceza ulaşım araçlarına kesildi. Buna göre, 869 ulaşım aracına 3 milyon 771 bin 94 lira ceza uygulandı. Fabrika, atölye, şantiye ve eğlence mekanı gibi 36 yere ise 1 milyon 203 bin 797 lira idari ceza kesildi.