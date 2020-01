Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'a gözyaşlarıyla veda

Bursa'da makamında uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gürsu İlçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız için belediye önünde tören düzenlendi. Törene, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de katıldı. Törende Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay da bir konuşma yaptı. Müftü Ay, gariplerin, Suriyeli muhacirlerin babası diye andığı Yıldız’ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız’ın son yolculuğuna uğurlandığı törende konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Onu her tanıyan, Cüneyt kardeşimizin vefatına çok üzüldü. Herkes ona rahmet diliyor. Böyle bir güzel veda, vuslata ermeyi Allah herkese nasip eylesin. Rabbim güzel insanları bir an önce yanına almakla onlara cennetini bağışlasın. Yüzü gülen bir insandı. İnsana huzur ve güven veriyordu. Kimse hakkında kötü konuşmuyordu. Onu çok sevmiştik. Onun Gürsu Belediye Başkanı olması ona çok yakışacaktı. Pek çok insanlarla tanıştım. Ama Cüneyt Bey örnek bir insandı. Hayatını hizmete vakfetmişti. Annesi, babası, çocukları hep mükemmel insanlardı. Kendisini eleştiren, belki oy vermeyen kimse hakkında olumsuz bir söz söylemiyordu. Gürsu’da yaşayan herkese kucak açıyordu. İyi bir mümin olan Cüneyt Yıldız’ı, ellerimizle tabutundan tutarak Hakk’a tevdi etmeye geldik. Ben 85 yaşına gelmiş, ölmek için dua eden insanlar tanırım. Acıları çekilmez hale gelmiştir. Bir bakarsınız 10 yaşındaki çocuğunuzu kaybediverirsiniz. Bunlar Cenab-ı Hakk’ın takdirinde olan işler. Takdir-i ilahinin önüne geçmek mümkün değil. Akıbetimizi hayır eylesin. Kardeşimizi çok seviyoruz. Ona her zaman dua edeceğiz. Çocukları, eşleri, ailesi bize bir emanettir. Onların hatırlarını sormak, isteklerini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Gürsulular Cüneyt’i unutmasın. O tam bir şehittir. Allah inşallah onlara şehitliği layık görmüştür. Milleti için çalışırken bir alçağın eliyle şehitlik rütbesini ona nasip etti. Kardeşimize rahmet diliyor, sevenlere başsağlığı dileklerimizi iletiyorum” diye konuştu.

Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay da bir konuşma yaptı. Müftü Ay, gariplerin, Suriyeli muhacirlerin babası diye andığı Yıldız’ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Ay’ı dinleyen Gürsulular da gözyaşlarına hakim olamadı.