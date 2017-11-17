Gürsoy Grup ve McArthur Glen Group Türkiye’nin İlk Designer Outlet’ini Açacak

İSTANBUL,(DHA) Gürsoy Grup’un McArthur Glen Group ile birlikte hayata geçireceği Türkiye’nin ilk “Designer Outlet”i, Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen Perakende ve Gayrimenkul Fuarı MAPIC’de tanıtıldı.İstanbul’un merkezinde Vialand kompleksi içerisinde 2019 İlkbaharında kapılarını açacak olan “Designer Outlet” projesi, yerli ve yabancı turist çekerek Türk perakende sektörünün yüzünü güldürecek.

Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük uluslararası Perakende ve Gayrimenkul Fuarı MAPIC’e katılan Gürsoy Grup ve McArthur Glen Group, Türkiye’nin ilk Designer Outlet merkezini İstanbul’da stratejik olarak konumlanmis olan Turkiye’nin en büyük tema park, alisveris ve eglence kompleksi Vialand’de açacağını duyurdu.

Avrupa’da Designer Outlet mağazalarının önde gelen sahibi, geliştiricisi ve yöneticisi konumundaki McArthur Glen, Gürsoy Grup ile İstanbul’da Türkiye’nin ilk Designer Outlet’ini açmak amacıyla ortaklık anlaşması yapmaktan memnuniyet duyduklarını duyurdu. Yapım çalışmaları 2018’in ilk çeyreğinde başlayacak olan Designer Outlet, 2019’un başlarında misafirlerine kapılarını açacak. Yeni Designer Outlet merkezi, stratejik olarak, Türkiye’nin en büyük tema parkı, alışveriş kompleksi ve eğlence merkezi olan ve İstanbul’da merkezi konumu ile hali hazırda yılda 23 milyon ziyaretçi çeken Vialand’ın yanına inşa edilecek. Projenin ilk etabında 22 bin m2’lik perakende alanı, 100’den fazla mağaza ve 6 bini aşkın ortak park alanı yer alacak.Şık ve modern Türk Mimarisinin muhteşem yeşillikler içerisinde yer alacağı Merkez, müşterilerine İstanbul’un hareketli şehir yaşantısının yanı başında sıcak bir ortam sunacak Projenin, Vialand içerisindeki ilk merkezininardından ilerleyen dönemlerde, 3. Havalimanı’nda ve yeni lokasyonlarile büyümesi planlanıyor.

Cenk Hayırlıoğlu:“İstanbul’u ziyaret eden turistlerin yüzde 60’ını çekmeyi hedefliyoruz”

Projenin, Türk perakende sektörü için bir ilk olduğunu vurgulayan Gürsoy Grup çatısı altında faaliyet gösteren Vialand ve Venezia Mega OutletGenel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu,şunları söyledi:“İstanbul gibi dünyanın sayılı metropolleri arasında yer alan bir şehirde, designer outlet alanında bir ihtiyaç olduğunu tespit ederek bu projeyi geliştirdik. Projemiz içerisinde dünyaca ünlü designer markaların outlet mağazalarının yanı sıra eşsiz bir mimari ve peyzaj içerisinde restoranlar, kafeler ve rekreasyon alanlarınada yer vererek, her yıl İstanbul’u ziyaret eden turistlerin yüzde 60’ını çekmeyi hedefliyoruz. Projemiz, yurt dışından ve şehir dışından gelen turistlere ek olarak, Türkiye’den yurt dışına markalı ürün alışverişine giden yerli tüketicileri de tatmin ederek yeni bir pazar yaratacak.”

Designer Outlet projesi ile perakende sektörüne yüksek volümlü ekonomik canlılık getireceklerinin altını çizen Cenk Hayırlıoğlu, “50 milyon Euro’nun üzerinde yatırım değeri ile hayata geçireceğimiz Designer Outlet projesi, piyasalarda son zamanlarda yaşanan ekonomik zorluklardan sonra perakende sektörünün yüzünü güldürecek. McArthur Glen Group gibi uluslararası bir zincir marka ortaklığında imza attığımız proje, hem bölgede yeni istihdam olanakları yaratacak hem de Türk perakende sektöründe güven tazeleyerek yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini artıracak” dedi.

Mike Natas: “Proje, 18 milyondan fazla İstanbulluya hizmet edecek”

McArthur Glen’in Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Müdürü Mike Natas, “Türkiye’nin lider restorasyon ve inşaat firmalarından birisi olarak konut ve otel inşaatları, alışveriş merkezlerinin yanı sıra eğlence parkları gibi pek çok proje geliştiren ve Designer Outlet projesine geniş yerel bilgi birikimi ve sektör uzmanlığı katan Gürsoy Grup ile ortaklık yapmaktan son derece mutluyuz.” dedi.

Gürsoy Grup’un, Türkiye’nin en meşhur müzeleri dahil olmak üzere tarihi öneme sahip yapıların restorasyon çalışmalarını üstlendiğini belirten Mike Natas,Gürsoy Grup’un yaklaşımının, McArthur Glen’in genel vizyonu ile örtüştüğünün altını çizdi. Natas, “Seçkin mimarlar, botanikçiler ve sanatçılarla devam eden çalışmalarımız sayesinde, her merkezimizde, yerel çevreye ve topluma pozitif bir katkı sunuluyor ve aynı zamanda bölgesel kültüre ve mirasa hak ettiği değer gösteriliyor.

İstanbul’un Avrupa yakasında konumlanacakDesigner Outlet, en son modayı takip eden ve kaliteli markalara ucuza sahip olmak isteyen 90 dakikalık ulaşım mesafesi içerisinde yer alan 18 milyondan fazla müşteriyehizmet edecek.

İstanbul, Türkiye’nin en zengin ve en kalabalık şehri olarak, kişi başına düşen gelir anlamında ülkenin en yüksek ortalamasına sahip. Aynı zamanda Avrupa’da en çok seyahat edilen üçüncü şehir konumunda bulunuyor. Her yıl 12 milyon turist, şehrin zengin kültürel mirasını yakından görebilmek amacıyla İstanbul’a akın ederek yılda 7,5 milyar dolarlık bir harcama yapıyor. Yeni merkezimiz, tarihi yarımada üzerinde bulunan, Aya Sofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşı gibi turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgelerin yanı sıra, Ekim 2018’de açılacak olan İstanbul’un yeni uluslararası havalimanına araçla yalnızca 30 dakikalık mesafededir. Tarihi Yarımadayı sadece yarım saat içerisinde yeni Designer Outlet’e bağlayan hızlı yol bağlantısı ve merkezde bulunan 6000 araçlık park alanı, bizleri araçlarıyla ziyaret etmek isteyen müşteriler için tam donanımlı olarak hazır olacağımızın bir göstergesidir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Designer Outlet, İstanbul Perakende Günleri’nde Sektöre Tanıtılacak.

Gürsoy Grup tarafından projenin prömiyeri, 29 – 30 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek Perakende Günleri organizasyonunda yapılarak sektöre tanıtılacak.Gürsoy Grup,İstanbul’da hayata ve kente değer katan mimari, restorasyon veyaşamprojelerinin yanı sıra,Vialand ve Venezia Mega Outlet markaları gibi eğlence sektörü ve perakende sektörüne yönelik yatırımlarına devam edecek. Grup, yeni projelerle Türkiye’nin yanı sıra yakın coğrafyaların da önemli oyuncularından biri olmayı hedefliyor.

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