Gürses'i istemedi, kovuldu

FT Productions’un yapımcılığını üstlendiği programa Serdar Ortaç’ın disiplinsizliği yüzünden son verildiği iddia edildi.



Programın yapımcısı Ferruh Taşdemir iddiayı doğruladı. Taşdemir konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Ortaç’a 4 programdan alacağı paranın yarısını vermiştik. Gerçekleşecek çekime ’Paranın tamamını isterim’ diyerek gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine parasının tamamını hesabına yatırdık. Bu kez de konuklardan Müslüm Gürses’i beğenmedi. ‘O varsa ben o programı sunmam’ dedi. Biz de program yapmaktan vazgeçtik.”

