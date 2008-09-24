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Gürses'i istemedi, kovuldu

Serdar&Bengü şov, Ortaç'ın konuk olarak Müslüm Gürses'i istememesi üzerine başlamadan bitirildi.

24 Eylül 2008 03:00

FT Productions’un yapımcılığını üstlendiği programa Serdar Ortaç’ın disiplinsizliği yüzünden son verildiği iddia edildi.

Programın yapımcısı Ferruh Taşdemir iddiayı doğruladı. Taşdemir konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Ortaç’a 4 programdan alacağı paranın yarısını vermiştik. Gerçekleşecek çekime ’Paranın tamamını isterim’ diyerek gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine parasının tamamını hesabına yatırdık. Bu kez de konuklardan Müslüm Gürses’i beğenmedi. ‘O varsa ben o programı sunmam’ dedi. Biz de program yapmaktan vazgeçtik.”

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