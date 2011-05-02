T24 LogoT24 Logo
Politika

Gürsel Tekin'in zor anları!

CHP Ümraniye İlçe Başkanı Alpaslan Çabuk ve İlçe Yönetim Kurulu’nun görevden alınmasına tepki...

02 Mayıs 2011 03:00

T24 - CHP Ümraniye İlçe Başkanı Alpaslan Çabuk ve İlçe Yönetim Kurulu’nun görevden alınması nedeniyle, dün Ataşehir’de bulunan İstanbul 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinin önüne gelen partililer protesto gösterisi yaptı. 

CHP’de Ümraniye gerginliği

O sırada seçim çalışmaları için seçim koordinasyon merkezinde olan CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Gürsel Tekin’i gören partililerin tepkisi daha da arttı. “Gürsel Tekin İstifa” sloganları atan yaklaşık 25 kişilik grup, Tekin’le görüşmek istedi. İlçede yapılan yönetim değişikliğinden Tekin’i sorumlu tutan grup üyeleri, Tekin’in aracını da tekmeledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24