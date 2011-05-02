Gürsel Tekin'in zor anları!

T24

O sırada seçim çalışmaları için seçim koordinasyon merkezinde olan CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Gürsel Tekin’i gören partililerin tepkisi daha da arttı. “Gürsel Tekin İstifa” sloganları atan yaklaşık 25 kişilik grup, Tekin’le görüşmek istedi. İlçede yapılan yönetim değişikliğinden Tekin’i sorumlu tutan grup üyeleri, Tekin’in aracını da tekmeledi.