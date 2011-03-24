Gürsel Tekin'in sürpriz başörtüsü çıkışı!

T24 - CHP’li Tekin, katıldığı bir televizyon programında “başörtülü milletvekili Meclis’e gelirse Merve Kavakçı’ya yapılanı yapmayız” dedi. Tekin, Baykal’ın seçimde yerinin garanti olmadığını da söyledi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, “başörtülü milletvekili”ne yeşil ışık yakarken, CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın yerinin garanti olmadığını söyledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Gazeteci Ömer Şahin’in Kanal A’da dün akşam yayınlanan “Görüş Farkı” programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, başörtülü adaylar hakkında, ‘Anayasal sorun var mı? Onu bilmiyorum. Ancak Gürsel Tekin olarak benim için hiç bir sakıncası yok’ dedi. Tekin, Meclis’e başörtülü bir adayın girmesi durumunda Merve Kavakçı’ya yapılan muameleyi yapmayacaklarını da söyledi. Tekin, “AKP bu şansını deneyebilir, biz de zorluk çıkarmayız” ifadelerini kullandı.





Ergenekon sanıklarına bakış



CHP’den adaylık başvurusu yapan Ergenekon sanıklarına liste garantisi verilmediğini de söyleyen Tekin, “Ben başta olmak üzere hiçbir adayımızın adaylığı netleşmiş değildir, garantisi yoktur. Yeni gelmiş insanlara garanti vermek Sayın Kılıçdaroğlu’nun dünyasında hiç yoktur. Önemli olan 11 Nisan’da çıkacak listedir” dedi. Ergenekon sanıklarının CHP’yi “sığınılacak liman” gibi görmesinden hoşnut olmadığı izlenimini veren Tekin, “Kişisel kararım değil. Bu konuda fazla yorum yapmak istemiyorum. MYK ve PM’de bu konu görüşülecek. Benim farklı bir bakışım var”diye konuştu.





Tombaladan vekil oldu



Gürsel Tekin, partisini “mezhep ayrımcılığı” ile suçlayan İstanbul milletvekili Esfender Korkmaz’ı da istifaya çağırdı. Korkmaz için, “Tombaladan vekil” diyen Tekin, mezhep ayrımcılığı iddiasına şu karşılığı verdi: “Hele Esfender bey gibi birilerinin bize şovenizmi hatırlatması çok acı birsey. Biz özgürlükçüyüz demokrasiden yanayız. Bize böyle yakıştırma yapan adamların vekillikten de , partiden de derhal istifa etmesi gerekir. Rahatsızsan niye partide duruyorsun kardeşim.”

Fikri Sağlar’ın CHP’ye üyelik başvurusunun reddedilmesini “yol kazası” olarak niteleyen Gürsel Tekin, bu olayın arkasında kendisinin olduğunu iddia eden gazetecilere ağır bir şekilde yüklendi. Tekin, “Başvuruyu MYK’ya indiren benim. Bana silah mı dayamışlar da indirmişim. Bunu bilmeyen gazeteciler cahil-cühela. İş olsun diye yazıyorlar. Bunları ciddiye bile alıp aramıyorum. Birkaç gazeteci var ki bunlar gazeteci filan değil. Gazeteci bozuntuları” diye konuştu.





‘Onlarla hesaplaşacağım’



CHP’li Gürsel Tekin, bir süre öncesine kadar CHP Parti Meclisi’nde üye olan gazeteci Mehmet Faraç’ı çok ağır bir dille eleştirdi. Faraç’ın gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte çıktığı TV programında kendisinin “sahtecilikten” yargılandığını iddia ettiklerini söyleyen Tekin, “Onlarla hesaplaşacağım, dava açacağım. O lafları onlara yedirteceğim. Bu gazetecilik değil. Bu kadar y.... şey olabilir mi? Bir değil, iki değil. Biz de insanız. Sokağa çıkamazlar” dedi.



Gürsel Tekin, yargıdaki davasını gündeme getirenlere: “Benim adım Gürsel Tekin. Tek başımayım. Ardımda halk desteği var. Ne kadar y... ilişki, ne kadar çete varsa mücadeleyi kendime namus borcu bilmişim. Dosyada eroin ticareti yok, hırsızlık yok. Hiç önemli değil. İki yıl gider şerefle de cezamı çeker, yatarım.”





‘Merkez sağdan adayımız olur’



Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’ndan istifa eden Nebil İlseven’in “Kurt kuzuyu yedi” sözlerine de ilk kez cevap verdi. “Kurt tuzak kurar, puslu havayı sever, tilkiyle ortaklaşa bu işi yapar” diyen Tekin, “Ne yaptı da engelledim. 53 gün İl başkanlığı yaptı. Ben 53 günde İstanbul’u ayağa kaldırmıştım. CHP’de artık Plaza İl Başkanlığı dönemi bitmiştir. Sokak il başkanlığı dönemi başlamıştır. İl başkanları ölü evinin yasçısı, düğün evinin tefçisi olacak” şeklinde konuştu.

CHP’ye yoğun ilgi olduğunu söyleyen Gürsel Tekin, 12 Haziran seçimlerinde muhafazakar, merkez sağ aday gösterebileceklerini de söyledi. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile Diyanet İşleri eski Başkanı Prof.Dr. Ali Bardakoğlu’na CHP’den milletvekilliği çağrısını yineleyen Tekin, “Saflarımızda olurlarsa mutlu oluruz” ifadesinde bulundu.









