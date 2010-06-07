Gürsel Tekin'in ataması yapılmadı

T24-

CHP MYK bugün saat 11.00’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Sözcüsü Hakkı Suha Okay, düzenlediği basın toplantısında, MYK toplantısında ele alınan konular hakkında bilgi verdi.

Okay, Parti Meclisi (PM) üyesi Gürsel Tekin'in eski görevi İstanbul İl Başkanlığına geri dönmesine ilişkin tartışmalar hatırlatılarak, MYK toplantısında bir atama olup olmadığının sorulması üzerine, "İstanbul ve Bitlis il başkanlarımız PM üyesi oldu ama nedense medyanın gündeminde İstanbul il başkanımız var. MYK toplantısında İstanbul İl Başkanlığıyla ilgili hiçbir görüşme olmadı" dedi.

CHP'li Okay, "Siyaseti bireylerin siyasi beklentileri üzerinden değil, partinin ideoloji ve çalışma programı üzerinden götürmeyi doğru buluyoruz. Sayın Genel Başkanın yazısıyla örgütlerin tüzük uyarınca il başkanı seçme hususu bir süre için askıya alınmıştır. Bundan sonraki süreçte örgütlere bu yetki verilirse o çerçevede örgütler kendi içerisinden bir il başkanı seçilebileceği gibi bu konuda Sayın Genel Başkan ile danışarak da il başkanlığıyla ilgili bir tasarruf gelişebilir. Ancak bu MYK toplantısında hiçbir şekilde boşalan il başkanlıklarıyla ilgili bir husus görüşülmemiştir" diye konuştu.

"Tel Aviv avukatlığı" polemiği

Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan gemilere yönelik saldırısının da gündeme geldiğini belirten Okay, bu konuda CHP'nin ilk açıklamalardaki tavrının değişmediğini bildirdi.

Okay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik "Tel Aviv'in avukatlığı" sözlerini anlamakta güçlük çektiklerini ifade ederek, "Çünkü Sayın Başbakan son siyasal gelişmeler çerçevesinde ya anlama sıkıntısı ya da algılama sıkıntısı çekiyor. 'Tel Aviv'in avukatlığı' sözü laf olsun beri gelsin diye söylenmiş bir söz olmaktan öte değil" diye konuştu.

Okay, Anayasa değişikliğinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruya ilişkin soruyu yanıtlarken de yüksek mahkemenin çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Okay, raportör raporuna ilişkin olarak ise "Bugüne değin Anayasa Mahkemesinin raportörlerinin verdiği rapor doğrultusunda çıkan pek bir karar da görmedik" dedi.