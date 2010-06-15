Gürsel Tekin'e MYK üyeliği yolu açıldı

T24 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik 'kaset skandalı' sonrasında Baykal'ın istifa ederek Genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle başlayan süreçte, Eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine seçilememesi CHP'de krize neden oldu. Dün (14 Hazirasn 2010) toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu sonrası İstanbul il Başkanlığı'na MYK üyesi Berhan Şimşek atandı. Şimşek'ten boşalan MYK üyelik koltuğuna Kılıçdaroğlu'nun, Tekin'i arayarak üyelik teklifi sonrasında da CHP'deki kriz çözülmüş oldu.



Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila, "Gürsel Tekin'in yeni görevi" başlığıyla (15 Haziran 2010) yayımlanan yazısında CHP'de yaşanan krizi değerlendirdi. Bila'nın yazısı şöyle:







Gürsel Tekin'in yeni görevi



Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçildiği CHP kurultayı sonrasında, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Ankara’dan buruk ayrılmıştı.



İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu’yla “ikili” bir görüntü veren Tekin’in beklentisi, MYK’ya seçilmek ve genel başkan yardımcılarından biri olmaktı.



Ancak, Parti Meclisi’ne seçilen Tekin, MYK üyeliğine seçilmedi. Dolayısıyla genel başkan yardımcısı olamadı.



Bu gelişme Genel Sekreter Önder Sav’ın Tekin’e karşı olmasına bağlandı. Bunun nedeni olarak da Tekin’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını hemen desteklemediği, ayrı liste çıkarmaya çalıştığı ve Parti Meclisi seçiminde Sav’ın ismini çizdirdiği gibi iddialar gösterildi.



Sonuçta Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı’na geri dönmek istediği, Kılıçdaroğlu’nun bu öneriyle kendisini İstanbul’a uğurladığı haberleri geldi. Ancak, bu da gerçekleşmedi.





Kılıçdaroğlu’nun teklifi



Gürsel Tekin sorunu nasıl çözülecek diye merak edilirken CHP’nin yeni lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin’i dün telefonla arayarak şu teklifi götürdü:



- Seni yanımda istiyorum. Berhan Şimşek’ten boşalan MYK üyeliğine seni teklif edeceğim. Anadolu’yu beraber dolaşacağız. Beraber çalışacağız.



Tekin’in bu teklife yanıtı ise şöyle oldu:



- Çok teşekkür ederim. Siz Genel Başkan olarak hangi görevi verirseniz, elimden geldiğince o görevin gereğini yerine getirmeye çalışırım. Sade parti üyesi olarak da aynı anlayışla partim için elimden geleni yaparım. Gösterdiğiniz güvene çok teşekkür ediyorum.





İlk gezi Adıyaman’a



Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin’le birlikte ilk gezisini bu hafta sonu Adıyaman ve Gaziantep’e yapacak. Halkın karşısına Gürsel Tekin’le birlikte çıkacak. Bundan sonraki gezilerde de Tekin, Kılıçdaroğlu’-nun yanında olacak.





Genel Başkan Yardımcısı olabilir



Gürsel Tekin, Parti Meclisi’nin en kısa sürede yapacağı toplantıda Berhan Şimşek’ten boşalan MYK üyeliğine seçilecek. Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki formül, kurultay sonrasında olduğu gibi Tekin’i genel başkan yardımcısı olarak görevlendirmek. CHP tüzüğü buna uygun. Şu anda yerel yönetimler ile propagandadan sorumlu genel başkan yardımcılıkları boş. Tekin’in her iki alandan sorumlu genel başkan yardımcısı olması mümkün.





Tekin’in işlevi



Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’nda başarılı oldu. CHP’nin varoşlara ulaşmasını sağlayan bir politika izledi. Deniz Baykal’ın da desteklediği bu politika, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarattığı olumlu imajla birleşince, CHP, İstanbul’daki oylarını artırdı. Tekin’in genel merkezdeki işlevi de bu yönde olacaktır.





İç kavga görüntüsü



CHP’nin önemli handikaplarından biri parti içi mücadelenin zaman zaman iktidar mücadelesinin önüne geçmesi oldu. CHP, yükseldiği dönemlerde iç kavgaya tutuşunca sık sık ülke gündeminden uzaklaşan bir parti görüntüsü verdi.



Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan seçildiği kurultay, CHP’nin son yıllarda yaşadığı en coşkulu kurultaylardan biriydi. CHP’nin yükselişe geçtiği bir dönemde iç çatışmayı derinleştirmesi hata olurdu. Kılıçdaroğlu’nun bunu gördüğü ve çözüm ürettiği anlaşılıyor.





