Gürsel Tekin’e göre İstanbul’da CHP önde

CHP eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul'da açılan yüzde 90 oranındaki sandığa göre CHP'nin yüzde 41.57, AKP'nin yüzde 40.09 seviyelerinde olduğunu açıkladı.



CHP eski İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin bütün televizyon kanallarının farklı sonuçlar verdiğini belirterek kendi ellerine ulaşan sonuçları aktardı. Tekin’in açıklamasına göre İstanbul’da yüzde 90 oranında açılan sandıklara göre CHP yüzde 41.57, AKP yüzde 40.09 seviyelerinde görünüyor. Tekin, aktardığı verilerin kaynağının Yüksek Seçim Kurul olduğunu açıkladı.



Aradaki farkın fazla olmadığına dikkat çeken Tekin, “Lütfen arkadaşlarımız sandıklarına sahip çıksınlar” dedi. Tekin, İstanbul'daki sandıkların yüzde 87'sine erişerek sonuçları aldıklarını söyledi.



'Tekin manipülasyon yapıyor'



AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ise Tekin'in hemen ardından bir açıklama yaptı. Babuşçu, Tekin'i kaybetmenin verdiği travmanın etkisiyle manipülasyon yapmakla suçladı. Babuşçu, yorum yapmak için henüz erken olduğunu duyurdu.



'AKP'de büyük telaş var'



Babuşçu'nun hemen ardından yeniden kameraların karşısına geçen Tekin, "AKP İl Başkanı kazandık diyor. Hangi veriye göre bunu söylüyor? Sadece bize ulaşan bilgiyi paylaştık. Bunda manipüle edecek bir şey yok. Sayın başkanın rahatsızlığını anlamış değiliz. Onun üslubu ile yanıt vermek istemiyorum. Neden veri veremiyor? AKP’de büyük bir telaş var, telaşlanmasın" dedi.



Kılıçdaroğlu: Sağlıksız veriler bizi rahatsız ediyor



Bu açıklamalardan yaklaşık yarım saat onra CHP İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Kemal Kılçdaroğlu bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "Bilgisayar sistemleri çökmüş. Belli yerlerden veri aktarılamıyor. Bu konuda ciddi endişelerimiz var. Seçimin sağlıklı sonuçlanmasını istiyoruz. Çıkan her sonuca saygı göstereceğiz ama bu sonuçların manipüle edilmemesi lazım. İstanbul’da bazı ilçelerdi sistem çökmüş, bazı yerlerde de elektrikler kesilmiş. Biz seçimin dürüstlük bağlamında sağlıklı yapılmasını istiyoruz. Sonuca saygı göstereceğiz ama bu tablo bizi rahatsız ediyor. Endişelerimiz giderilmezse itiraz ederiz."

