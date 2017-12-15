GÜRSEL TEKİN'DEN ŞİŞLİ'DE "RAYİÇ BEDELİ" TEPKİSİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Şişli\'nin İzzetpaşa Mahallesi\'nde istenen rayiç bedellerine tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AK Parti Şişli yöneticilerinden Musa Emik ve CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çellik ile birlikte, İzzetpaşa Mahallesi\'ndeki sorunları dinledi. Tekin, tapusunu almak isteyen çok sayıda mahallelinin yüksek bedeller ile karşılaştığını, rayiç bedellerinin uygun seviyeye indirilmesi gerektiğini söyledi.

Gürsel Tekin\'in konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

\"İstanbul\'un çeşitli bölgelerinde 20-30 yıl önce insanların barınmak için yapmış olduğu evlerin önemli bir kısmı, devlete, Milli Emlak\'a ait yerlerdir. Zamanında tapu tahsis belgeleri tapu aflarından faydalanamayan yurttaşlarımızın bir kısmı, şimdi tapularını almak istiyor. Tapu rayiç bedelleri çok yüksek olduğu için haklı olarak buradaki yurttaşlarımızın hiçbirisi tapusunu alamayacaktır. Rayiç bedelleri makul bir fiyata çekilmelidir. Sosyal devletin görevi vatandaşından para kazanmak değil, barınma sorununu çözmektir. Yapılması gereken ne varsa, bu konuyu TBMM\'ye taşımak için gerekeni yapacağız.\"

Görüntü Dökümü:

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-CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin\'in konuşması

-İzzetpaşa Mahallesi sakinleri

