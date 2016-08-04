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Politika

Gürsel Tekin'den çok konuşulacak iddia: Karargahlardaki ağır makineli silahlar kayıp

Gürsel Tekin, 15 Temmuz darbe girişiminde devlet kurumlarının tahribat gördüğünü söyledi

04 Ağustos 2016 01:57

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası şehit olan polislerin silahları ile bazı karargahlardaki ağır makineli silahların kayıp olduğunu öne sürdü.

DHA'nın haberine göre; CHP tarafından Sivas’ın Divriği İlçesinde düzenlenen Demokrasi ve Cumhuriyet mitinginde konuşan Gürsel Tekin, darbelerin Türkiye’ye faturasının ağır olduğunu belirterek, “Söyleyecek çok şeyimiz var. 2002 yılından itibaren özellikle bu küresel örgütlerin tek başına bizim en duygusal alanımız dediğimiz, din alanında örgütlenen bir alan değil, bir küresel yapı olduğunu sadece bizler değil defalarca ve defalarca birçok aydın ve köşe yazarları kitap yazıp söylediler.

Darbelerin hayatımız içindeki acılarını en iyi buradaki nesil, bizler biliriz.12 Eylül’ün bize faturası ağır olmuştur. Binlerce arkadaşımız maalesef yıllarca cezaevlerinde yatmıştır. İdam sehpalarına çıkmıştır. Darbe deyince aynı saatlerde aynı duyguları hissettiğimizi çok iyi biliyoruz. Keşke bu musibet yaşanmadan parlamentodaki siyasi partiler bir arada olabilseydik. Türkiye’nin ihtiyacı olan demokrasiyi daha çok özgürlüğü, Cumhuriyet’in değerlerini yaşatabilir bir duruma getirebilseydik.

Keşke Sayın Erdoğan siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez kurumları olduğunu 1 yıl önce, 2 yıl önce fark edebilseydi. Keşke Sayın Başbakan darbeden sonra Cumhuriyetin değerleri değil, 10 yıl önce Cumhuriyetin değerleri diyebilseydi." 

 

"Bazı silahlar kayıp"

 

Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve hayatını kaybeden polis ve askerlerin birçoğunun silahlarının kayıp olduğunu söyleyen Tekin şöyle dedi: “Bu darbede önemli silahlarımız kayıp. Bu ağır darbede devletin kurumları çok ciddi şekilde ağır tahribatlar gördü. Sadece şehitler vermedik.

Şu anda katledilen, hayatını kaybeden polis kardeşlerimizin çoğunun silahları kayıp. Karargahlarda ağır makinalı silahlar kayıp. Bütün bunlara baktığımızda ülkemiz aynı zamanda terör iklimi içerisinde olan bir ülke. Hepimiz bu tehlikenin farkında olmalıyız. Mutlaka ortak aklı egemen kılmalıyız.”

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