Gürsel Tekin'den Arınç'a: Bülent Arlinç

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Sendikal haklar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, partisinin seçim çalışmaları için Malatya'ya geldi.Burada bir basın toplantısı düzenleyen Tekin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın dünkü konuşmasına ilişkin sorusu üzerine, "Bülent 'arlinç.' Bülent 'arlinç' ile ilgili doğrusu tabii şaşkınlık içindeyim" diye konuştu.Tekin, "Bir ar tarafı vardır. Ar tarafını destekliyorum. Ar tarafı özellikle Deniz Feneri ile ilgili AKP'de hiç kimse rahatsız olmazken Bülent Arınç, Bülent 'arlinç', ar tarafı tutarak dedi ki, 'ben bu Deniz Feneri konusunda rahatsızım.' Yine imar konusundaki yolsuzluklarda rahatsız olduğunu ifade etmişti. Yolsuzluklar konusundaki hassasiyetini biliyorum. 'Bizimkiler mücahitken hepsi müteahhit oldu' yine sayın 'ar'ın duruşları idi. Bu duruşları gerçekten destekliyorum ama son, dünkü demeci doğrusu sivil toplum örgütü başındaki bir kadına söylenebilecek kelime midir? Bu konuda esefle kınıyorum sayın 'linç'i, arlinçi" şeklinde konuştu.AK Parti'nin sanat deyince ve yasaklar kaldırılsın deyince aklına "porno" geldiğini iddia eden Tekin, şöyle devam etti:"Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu nasıl bir üsluptur? Bu yasakçı bir anlayış. İnsanların düşüncelerine tahammül edemeyen bir anlayışı şiddetle kınıyorum. Linç anlayışı AKP'nin kültürüne yerleşmiş. Heykel deyince akıllarına başka şeyler geliyor. Elleri yolsuzluk içinde. Dillerini görüyorsunuz, herkese saldıran bir dil anlayışı içerisinde. Kafaları da belden aşağı çalışıyor. Ne söylerseniz söyleyin sanat deyince porno ve seks geliyor akıllarına. Bu linç anlayışı, yani Bülent 'arlinç' olarak değiştiriyorum soyadını."CHP'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı kentlerdeki mitinglerine ilişkin soru üzerine Tekin, "Sayın Kılıçdaroğlu 'Sayın Başbakan'ın kimyasını bozacağım' demişti. Gerçekten bozuldu. Sayın Başbakan birçok argüman kullandı.Bütün liderlere hakaret etti. Eski Cumhurbaşkanı'na 'çete başı' dedi.Anamuhalefet liderine 'alçak', muhalefet liderine 'şerefsiz' dedi. Bunlar yetmedi CHP'nin tarihi ile hesaplaşmaya başladı. Bu toprakların yetiştirmiş olduğu önemli bir devlet adamı İsmet İnönü'ye dil uzattı. Şimdi mitingleri fişlemeye başladı.Siyasi partilerin mitinglerine herkes gelebilir. Herkese açıktır. Biz kimlerin gelip gelmeyeceğinin sicillerine bakacak durumda değiliz" diye konuştu.Mitinge gelen kişilerin oylarına da değinen Tekin, şunları söyledi:"Biz Rize'de 11 bin oy almışken 20 bin kişilik miting yaptık. Şimdi Sayın Başbakan'a sorarım; bu 9 bin kişi BDP'li mi, AKP'li mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Gümüşhane'de aldığımız oya baktığımızda mitinge gelen insanların sayısı daha fazla. Bayburt'ta yine öyle. Türkiye'nin dört bir yanında, sadece burası ile ilgili değil. Bu da Sayın Başbakan'ın toplumu nasıl böldüğünü, nasıl ötekileştirdiğini, o kafalarındaki zihniyetin nasıl ortaya çıktığını gösteriyor. İnsanları ayrıştıran, ötekileştiren, hakaret eden böyle bir anlayış olabilir mi? Yani onları zumlayacaksınız, fişleyeceksiniz. Bu fişleme dönemi cunta döneminde vardı. Şimdi bir de AKP döneminde tarihe geçecektir."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Recep Bey" diye hitap ettiğini belirten Tekin, "Bir insan kendi isminden utanmaz. Sayın Başbakan 'alçak', 'şerefsiz', 'çete başı' diyor, böyle bir üslup olur mu? Sayın Başbakan bu üslubu sokakta kullansa dayak yer. Uyarıyoruz Sayın Başbakanı. Kısa sürede bir seçim dönemi geçireceğiz. Bu kadar germenin bir anlamı yok" diye konuştu.AK Parti'nin seçim sloganlarına gönderme yapan Gürsel Tekin, "İstikrar devam etsin Malatya büyüsün. Malatya büyüdü mü? Malatya'nın büyümesi için mitingde Sayın Başbakan'ın söylediği lafları siz biliyorsunuz. Kadınlarımıza çağrı yapıyor. Sayın Başbakan kadınlara çağrı yapma, burada kapattığın iş yerlerinin, burada kapattığın fabrikaların hesabını sor. İşsizlik, yoksullukla insanları terbiye edeceksiniz sonra döneceksiniz nüfus artışını kadınlara bağlayacaksınız" ifadesini kullandı.400 gün içerisinde, Türkiye'nin 50 yılda çözemediği sorunları çözmek istediklerini ifade eden Tekin, hükümeti eleştirdi.Gürsel Tekin, şöyle dedi:"Kafalar faşist kafa. Öyle bugünden yarına demokrasiyi kavramak kolay değildir. Benden olmuyorsan bertaraf olacaksın. Bizde tam tersine diyoruz. Biz CHP iktidarında, basın da, iş dünyası da, sivil toplum örgütleri de, sendikalar da kendisini özgür hissedecek, düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecek. Haberler yapılabiliyor mu? Yolsuzluk anlatıyoruz. Gazete sayfalarına girebiliyor mu? İmar yolsuzlukları Türkiye'nin dört bir yanına yayılmamış mı? İhale yolsuzlukları, bir bakın. AKP'ye oy veren bütün seçmenlere soruyorum; elinizi vicdanınıza koyun. Seçmiş olduğunuz AKP'li bakanlara ve bakanların çocuklarına bir bakın. Bu kısa sürede bu ne zekadır? Herkes mal mülk sahibi oluyor. Vatandaş Ahmet'in, Mehmet'in çocuğu geri zekalı mı?" CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin,Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası Malatya Şubesinin 9. olağan genel kuruluna katılan Tekin, yaptığı konuşmada, 1980 öncesinde sendikalı işçi sayısının 3 milyon olduğunu, bugün 72 milyon nüfusa sahip, ekonomisi gelişmiş Türkiye'da sendikalı işçi sayısının 580 bin civarına gerilediğini söyledi.Tekin, şunları kaydetti:"Bu Türkiye'nin gerçekten bir demokrasi ayıbıdır. CHP iktidarında Uluslararası Çalışma Örgütünün tüm standartlarını Türkiye'de uygulamak istiyoruz. Yani 2,5 milyon taşeron işçiliği ortadan kalkacak. Her vatandaş işçi olarak devletin sosyal güvencesi altında olacak. Nasıl ki Allah'la kul arasına kimse girmeyecek. Devletle çalışanın arasına da kimse girmeyecek. Bu CHP'nin olmazsa olmazıdır. Emekten yana bir siyasi parti olarak önümüzdeki süreçte sendikalarda yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırılacak."