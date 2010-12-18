T24 LogoT24 Logo
Politika

Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu'nun PM üyeliği düşebilir

CHP Kurultayı'nda Parti Meclisi seçimleri sonuçlarına bazı delegeler 'kadın kotası' nedeniyle itiraz etti.

18 Aralık 2010 02:00

T24 - CHP Kurultayı'nda Parti Meclisi seçimleri sonuçlarına bazı delegeler "kadın kotası" nedeniyle itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi durumunda en az oy alan 2 isim olan Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu'nun PM üyeliği düşebilir.

Kılıçdaroğlu: Askeri idare mahkemeleri ve özel mahkemeler kalkacak!

İşte CHP'nin yeni Parti Meclisi

Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye 41 söz

Kılıçdaroğlu: Kırgınlık yoktur ama mutlaka burgunluk vardır

Kare kare CHP Kurultayı/Fotogaleri

CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayı, Parti Meclisi (PM) seçimlerinin ardından çalışmalarını tamamladı.

Kurultayda PM'nin oluşumunda kadın kotasının hesaplanma yöntemi tartışma konusu oldu. Yüzde 25 olan kadın kotasının, 68 kişilik blok listede ve 12 üyenin seçildiği 18 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesinde ayrı ayrı uygulanması gerektiği iddiasıyla itirazda bulunduğu öğrenildi.

CHP tüzüğünün 54. Maddesinde "Seçimler için hazırlanan oy pusulalarına her organın adayları ayrı ayrı olarak yazılır. Parti Meclisi'nin (12) asil üyesi Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri içinden kurultayda yapılan oylamada yeterli oy alarak belirlenen yeni genel başkanın önereceği 18 kişi arasından kurultayca seçilir; yedek üye seçilmez. 16. fıkra hükmü (cinsiyet kotası) bu üyelikler için de uygulanır. Bunların oy pusulaları, diğer (68) Parti Meclisi üyesinin seçileceği listeden ayrı olarak hazırlanır" hükmü yer alıyor.

PM'ye seçilen 68 asil üyenin 15'i kadınlardan oluşuyor. Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’ndan PM'ye giren 12 kişinin 6'sı kadınlardan oluşuyor. Böylece 80 kişilik PM'nin 21'i kadınlardan oluştu.

Seçim sonuçlarına itiraz eden delegeler PM'ye seçilen asil üyeler için de ayrıca cinsiyet kotası uygulanması gerektiğini savunuyor. Delegeler 68 asil üyenin en az 17'sinin kadınlardan oluşması gerektiğini ileri sürüyor. CHP tüzüğüne göre cinsiyet kotası yüzde 25 olarak uygulanıyor.

Parti Meclisi'nde en az oy alan isimlerin yerine yedek listede yer alan ve en yüksek oya sahip olan kadın üyelerin PM'ye girmesi sözkonusu. İtirazın kabul edilmesi durumunda en az oy alan 2 isim olan Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu'nun PM üyeliği düşebilir.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu itiraz kararını 48 saat içinde görüşecek. Ancak tüm seçimlerin iptal edilmesinin sözkonusu olmadığı belirtiliyor.


Kılıçdaroğlu: Yargı karar verecek

Kılıçdaroğlu, salondan ayrılırken tartışmalara ilişkin soru üzerine, ''PM belirlendi. Kesinleşmesi için itiraz süresinin dolması lazım. Bazı arkadaşlarımız itiraz etmişler. Hukuk devletiyiz, itiraz edilebilir. Sonuçta yargıçlar karar verir. Biz de yargı kararlarına saygı duyarız'' dedi.

Kotadan dolayı en düşük oyu alan Gürsel Tekin'in liste dışı kalabileceğine yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Ben yargıç değilim. Ona yargıçlar karar verir. Bizim PM listemizde kadın kotası yüzde 25'in üzerinde. Organ olarak baktığınız zaman bunu görürsünüz'' şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin de sorular üzerine değerlendirme yapmak istemedi ve hiçbir problemin olmadığını söyledi.

Parti Meclisi'ne seçilen isimler ve aldıkları oy sayıları şöyle:

Yaşar Oğuz  1101

Yakup Akkaya 1110

Engin Alpay 1108

Ali Arslan 1107

Sencer Ayata 1080

Enver Aysever 1038

Süheyl Batum 1089

Gülsüm Bilgehan 1099

Mehmet Volkan Canalioğlu 1106

Osman Coşkunoğlu 1106

Muhammed Çakmak 1105

İzzet Çetin 1092

Doğa Çğdemoğlu 1109

Mesut Değer 1062

Turgut Dibek 1103

Zeki Durmaz 1107

Atila Emek 1104

Didem Engin 1095

Aykan Erdemir 1107

Haluk Eyidoğan 1110

Levent Eyipişiren 1107

İsa Gök 1067

Gökhan Günaydın 1108

Mehmet Zeki Gündüz 1100

Hurşit Güneş 1080

Emrehan Halıcı 1103

Turhan İçli 1110

Sena Kaleli 1107

Osman Kaptan 1104

Atila Kart 1098

Ayten Kayalıoğlu 1109

Sema Kendirci 1102

Osman Korutürk 1107

Ali İhsan Köktürk 1102

Bülent Kuşoğlu 1104

Faruk Loğoğlu 1106

Aylin Nazlıaka 1100

Bertil Emrah Oder 1109

Ekrem Kerem Oktay 1097

Gülseren Onanç 1107

Melda Onur 1100

Umut Oran 1080

Oğuz Oyan 1104

Ensar Öyüt 1090

Veli Özdemir 1109

Ramazan Kerim Özkan 1106

İhsan Özkes 1109

Mehmet Ali Özpolat 1088

Faik Öztrak 1109

Ali Arif Özzeybek  1109

Hüseyin Pazarcı 1104

Zuhal Samlı 1098

Perihan Sarı 1108

Atila Sav 1098

Vahap Seçer 1105

Mehmet Ali Susam 1099

Bihlun Tamaylıgil 1110

Mahmut Tanal 1110

Sezgin Tanrıkulu 1030

Gürsel Tekin 762

Binnaz Toprak 1106

Erdoğan Toprak 1103

Faik Tunay 1105

Rıza Yalçınkaya 1104

Hüseyin Yaşar 1101

İrfan Hüseyin Yıldız 1100

Ayşe Ataç Yılmaz 1102

Alaattin Yüksel 1071


Bilim kontenjanından PM'ye giren isimler

Ferit Mevlüt Aslanoğlu 866

Eercan Karakaş 824

Birgül Ayman Güler 832

Nihat Matkap 794

Ufuk Ataç 762

Nur Serter 736

Seyhan Erdoğdu 726

Deniz Pınar Atılgan 692

Sacit Yıldız 673

Önay Alpago 663

Ömer Kurtaş 655

Hülya Güven 654

6 üye ise yeterli oy alamadıkları için PM'ye giremediler. PM'ye giremeyen isimlerin aldığı oylar şöyle:

Selçuk Şafak Demirbulak 569 oy, Nurcan Şanlı 602 oy, Alper Taşdelen 529 oy, Ali Tezel 568 oy, Servet Ünsal 523 oy, Nuran Yıldız 632 oy.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24