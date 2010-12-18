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Kare kare CHP Kurultayı/Fotogaleri

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CHP'nin 15. Olağanüstü Kurultayı, Parti Meclisi (PM) seçimlerinin ardından çalışmalarını tamamladı.Kurultayda PM'nin oluşumunda kadın kotasının hesaplanma yöntemi tartışma konusu oldu. Yüzde 25 olan kadın kotasının, 68 kişilik blok listede ve 12 üyenin seçildiği 18 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesinde ayrı ayrı uygulanması gerektiği iddiasıyla itirazda bulunduğu öğrenildi.CHP tüzüğünün 54. Maddesinde "Seçimler için hazırlanan oy pusulalarına her organın adayları ayrı ayrı olarak yazılır. Parti Meclisi'nin (12) asil üyesi Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri içinden kurultayda yapılan oylamada yeterli oy alarak belirlenen yeni genel başkanın önereceği 18 kişi arasından kurultayca seçilir; yedek üye seçilmez. 16. fıkra hükmü (cinsiyet kotası) bu üyelikler için de uygulanır. Bunların oy pusulaları, diğer (68) Parti Meclisi üyesinin seçileceği listeden ayrı olarak hazırlanır" hükmü yer alıyor.PM'ye seçilen 68 asil üyenin 15'i kadınlardan oluşuyor. Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu’ndan PM'ye giren 12 kişinin 6'sı kadınlardan oluşuyor. Böylece 80 kişilik PM'nin 21'i kadınlardan oluştu.Seçim sonuçlarına itiraz eden delegeler PM'ye seçilen asil üyeler için de ayrıca cinsiyet kotası uygulanması gerektiğini savunuyor. Delegeler 68 asil üyenin en az 17'sinin kadınlardan oluşması gerektiğini ileri sürüyor. CHP tüzüğüne göre cinsiyet kotası yüzde 25 olarak uygulanıyor.Parti Meclisi'nde en az oy alan isimlerin yerine yedek listede yer alan ve en yüksek oya sahip olan kadın üyelerin PM'ye girmesi sözkonusu. İtirazın kabul edilmesi durumunda en az oy alan 2 isim olan Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu'nun PM üyeliği düşebilir.Çankaya İlçe Seçim Kurulu itiraz kararını 48 saat içinde görüşecek. Ancak tüm seçimlerin iptal edilmesinin sözkonusu olmadığı belirtiliyor.Kılıçdaroğlu, salondan ayrılırken tartışmalara ilişkin soru üzerine, ''PM belirlendi. Kesinleşmesi için itiraz süresinin dolması lazım. Bazı arkadaşlarımız itiraz etmişler. Hukuk devletiyiz, itiraz edilebilir. Sonuçta yargıçlar karar verir. Biz de yargı kararlarına saygı duyarız'' dedi.Kotadan dolayı en düşük oyu alan Gürsel Tekin'in liste dışı kalabileceğine yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Ben yargıç değilim. Ona yargıçlar karar verir. Bizim PM listemizde kadın kotası yüzde 25'in üzerinde. Organ olarak baktığınız zaman bunu görürsünüz'' şeklinde konuştu.Gürsel Tekin de sorular üzerine değerlendirme yapmak istemedi ve hiçbir problemin olmadığını söyledi.Parti Meclisi'ne seçilen isimler ve aldıkları oy sayıları şöyle:Yaşar Oğuz 1101Yakup Akkaya 1110Engin Alpay 1108Ali Arslan 1107Sencer Ayata 1080Enver Aysever 1038Süheyl Batum 1089Gülsüm Bilgehan 1099Mehmet Volkan Canalioğlu 1106Osman Coşkunoğlu 1106Muhammed Çakmak 1105İzzet Çetin 1092Doğa Çğdemoğlu 1109Mesut Değer 1062Turgut Dibek 1103Zeki Durmaz 1107Atila Emek 1104Didem Engin 1095Aykan Erdemir 1107Haluk Eyidoğan 1110Levent Eyipişiren 1107İsa Gök 1067Gökhan Günaydın 1108Mehmet Zeki Gündüz 1100Hurşit Güneş 1080Emrehan Halıcı 1103Turhan İçli 1110Sena Kaleli 1107Osman Kaptan 1104Atila Kart 1098Ayten Kayalıoğlu 1109Sema Kendirci 1102Osman Korutürk 1107Ali İhsan Köktürk 1102Bülent Kuşoğlu 1104Faruk Loğoğlu 1106Aylin Nazlıaka 1100Bertil Emrah Oder 1109Ekrem Kerem Oktay 1097Gülseren Onanç 1107Melda Onur 1100Umut Oran 1080Oğuz Oyan 1104Ensar Öyüt 1090Veli Özdemir 1109Ramazan Kerim Özkan 1106İhsan Özkes 1109Mehmet Ali Özpolat 1088Faik Öztrak 1109Ali Arif Özzeybek 1109Hüseyin Pazarcı 1104Zuhal Samlı 1098Perihan Sarı 1108Atila Sav 1098Vahap Seçer 1105Mehmet Ali Susam 1099Bihlun Tamaylıgil 1110Mahmut Tanal 1110Sezgin Tanrıkulu 1030Gürsel Tekin 762Binnaz Toprak 1106Erdoğan Toprak 1103Faik Tunay 1105Rıza Yalçınkaya 1104Hüseyin Yaşar 1101İrfan Hüseyin Yıldız 1100Ayşe Ataç Yılmaz 1102Alaattin Yüksel 1071Ferit Mevlüt Aslanoğlu 866Eercan Karakaş 824Birgül Ayman Güler 832Nihat Matkap 794Ufuk Ataç 762Nur Serter 736Seyhan Erdoğdu 726Deniz Pınar Atılgan 692Sacit Yıldız 673Önay Alpago 663Ömer Kurtaş 655Hülya Güven 6546 üye ise yeterli oy alamadıkları için PM'ye giremediler. PM'ye giremeyen isimlerin aldığı oylar şöyle:Selçuk Şafak Demirbulak 569 oy, Nurcan Şanlı 602 oy, Alper Taşdelen 529 oy, Ali Tezel 568 oy, Servet Ünsal 523 oy, Nuran Yıldız 632 oy.