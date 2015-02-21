'Gürsel Tekin ve CHP basın için tehdit oluşturuyor'

Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser, "7 Haziran sonrası ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacak" diyen CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in ve CHP'nin basın özgürlüğü için tehdit oluşturduğunu savundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gürsel Eser, yaptığı yazılı açıklamada, Tekin'in genel seçimler arifesinde, iktidara gelmeleri halinde ilk iş olarak 'bazı gazetelere el koyarak susturmakla' tehdit ettiğini, bu açıklamasıyla kendisinin ve iktidara gelmesi halinde partisinin, basın özgürlüğü önünde ciddi bir tehdit oluşturduğunu alenen beyan ettiğini belirtti.

Tekin'in bu tavrının, basın özgürlüğüne bakışını açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Eser, sendika olarak bu düşman anlayışı şiddetle kınadıklarını bildirdi. Eser, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran CHP'nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin, partisine mensup bir milletvekilinin isminin, Sümeyye Erdoğan suikasti girişimi olayında adının geçmesi üzerine panik içerisinde akla ziyan açıklamalarda bulundu. Sayın Tekin, nasıl oluyor da ancak diktatörlük rejimlerinde rastlanabilecek bir uygulamadan, gazetelere el koymaktan, özgür basını susturmaktan bahsediyor. Sürekli basın özgürlüğü çağrısıyla yola çıktığını iddia eden Sayın Gürsel Tekin’in dünkü açıklamalarından da anlaşılacağı gibi aslında hiçbir zaman gerçek basın özgürlüğü istemediği, sadece kendine yandaş basının özgürlüğü için çaba harcadığı açıkça anlaşılmaktadır.

Her fırsatta Türkiye’de basına sansür uygulandığı, hükümete muhalif basının susturulmak istendiği söylemiyle yurt dışında ülkesini kötüleyen CHP ve yönetiminin, bilinç altı yansımalarını gördük dünkü açıklamalardan. Gürsel Tekin ve CHP basın özgürlüğü için tehdit oluşturuyor."