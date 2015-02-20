Gürsel Tekin: 7 Haziran sonrası ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacak

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en yakın işadamlarından Ethem Sancak'a ait Star, Akşam ve Güneş gazetesinde yer alan 7 Haziran seçimleri öncesinde Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenleneceğine dair iddialarla ilgili olarak, ''Şimdi de Kılıçdaroğlu için yazıyorlar. Kılıçdaroğlu cam gibidir. 8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır'' dedi.

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin İzmir’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, gazetecilerin CHP Milletvekili Umut Oran hakkında ortaya çıkan iddialarla ilgili sorularına “Hepsi kirliliktir, bu kirliliklerin hesabını soracağız. Hele Umut Oran gibi bildiğimiz bir kardeşimizin bu kirli işlerde olmayacağını hepimizin bilmesi lazım. Bu pis işler tuzak işler hep bunların işleri olduğu için zannediyorlar ki CHP’liler de bu işlerin içinde. CHP’liler bu işleri beceremez, CHP’liler çalma çırpma ve tuzak işleri beceremez” yanıtını verdi.

Gürsel Tekin'in açıklamalarına şöyle devam etti:

'Bu uçağı kim düşürdü hesabını vereceksiniz'

"Daha önce Urfa’da kamuoyuna paylaşmış olduğum Süleyman Şah Türbesi ve düşürülen uçağımızla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Düşen uçağımızla ilgili AKP yöneticilerinin tamamı bütün televizyonları işgal ettiler. Bırakın uçağımıza, bizim coğrafyasında uçacak kuşun kanadına dokunursanız bedeli ağır olur. Tutmayı bizi dediler. Sakin olun dedik. E tutmadık sizi?

Bir soru soruyorum. Bu milli mesele, siyasi parti meselesi değil. Bu ülkenin uçağı düşüyorsa 76 milyon olarak bunu dert ediniriz

Basit soru sorduk. Hangi gerekçe ile hava sahasını ihlal ettiniz, pilotun ısrarına rağmen hava sahasısını ihlal edin diyen kim? Bu uçağı kim düşürdü.

Bana Savunma Bakanı cevap göndermiş. Daha öncede siz dinleniyorsunuz demiştim. Bana cevap verdiler bizi kimse dinleyemez. Sonra rezillikler çıktı ortaya.

'Süleyman Şah Türbesi'nde 8 aydır personel değişimi olmuyor'

Şimdi de dosyada gizlilik var cevap veremeyiz. Türkiye’nin uçağı düşmüş bu millet meselesi. Bu uçağı kim düşürdü cevabını vereceksiniz. Süleyman Şah’ta 8 aydır personel değişimi olmadığını söyledik. Konya ne kadar Türkiye’nin toprakları ise Süleyman Şah da Türkiye’nin parçasıdır. 8 aydır personel değişimi olmuyor. 7 aydır lojistik destek, yani personelin yiyeceği içeceği desteği yapılamıyor. Hodri meydan. Binelim uçağa gidelim Süleyman Şah Türbesi'ne.

'En çok güvenliğe ihtiyacı olan part CHP'

Gelelim İç Güvenlik Paketi'ne. Ak Parti’nin bir cahil grup başkanvekili şunu söyledi: Buna kim karşı çıkarsa vatan hainidir.

En çok güvenliğe ihtiyacı olan parti CHP'dir. Utanmadan arlanmadan Almanya modeli diyorlar. Almanya'da iktidarın valisi, polisi, yargıcı var mı? 81 tane il valisi AKP il başkanı gibidir.

'Abdullah Gül'e teşekkür ediyorum'

Bir öğrenci kardeşimiz neden 18 ay yattı. Poşu taktığı için yattı. Terör Yasası'nda var zaten. Molotof dahil var. Neden yalan söylüyorsun. Bu bir sıkı yönetim yasasıdır. Gecikmiş bir açıklama olsa da sadece Abdullah Gül’e teşekkür ediyorum. Gül bir şey daha söyledi. Başkanlık sistemi tartışılıyor. Talan tipi başkanlık sistemi olmaz dedi.

'CHP ile ilgili olağanüstü kampanya var'

Son dönemlerde CHP ile ilgili olağanüstü bir kampanya var. Biz CHP’yiz. Taşeron siyasi partiler geliyor gidiyor. Bir siyasi parti ayakta. Neden? Çünkü kirliliklere bulaşmamış. Önce benimle ilgili, bir gazeteyi açtım Alman ajanları Gürsel Tekin’e bilgi veriyor. Fotoğrafa baktım ben de şaşırdım, Burası neresi. Sözde belge açıklıyorlar Almanların gözleri kapalı benim gözlerim açık. Şimdi yargı yoluyla hesabını sorup burunlarından fitil fitil getireceğim.

'8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelere el koymak olacak'

Şimdi de Kılıçdaroğlu için yazıyorlar. Kılıçdaroğlu cam gibidir. Ama Davutoğlu’na AKP’lilere bakın nedene bakarsanız bakın kirliliği görürsünüz. 8-9 Haziran'da ilk işimiz bu kirli gazetelerin tamamına el koymak olacaktır. Sadece el mi koyacağım, buna bulaşmış bütün iş adamlarından hesabını soracağız.

Konuşulması gereken önemli meseleler var. IŞİD meselesi, Süleyman Şah Türbesi tartışılması gerekirken bu tartışmaların önünü neyle keseceksiniz. Kirli gazetelerinizin başka haberleriyle keseceksiniz.

'Bu sıkı yönetim yasası'

İç Güvenlik Paketi demeyin, sıkıyönetim paketi. Biz sadist miyiz. Bizim güvenli yerlerde yaşamaya ihtiyacımız var. Bu sıkıyönetim yasası. Bu sadece AKP’lileri ilgilendiren mesele midir. Hayır 2-3 aileyi kurtarmak için.

Erdoğan 400 vekil isterken onu CHP için istemiş. Parti adı verdi mi. Vermedi. Başta CHP olmak üzere 3 parti siyasi mücadele veriyor. Yetmiyor eski cumhurbaşkanı dahil oluyor buna. Bu yasayı uygulaması gereken kurumlar bunan neresinde diye soruyoruz. Asker, jandarma, polis bunun neresinde. Bunu cebren buradan geçirebilirler. Ama Anayasa Mahkemesi'nden yüzde 100 dönecektir.

Meclis’teki saldırıların hesabı sorulacaktır. Biz mücadele alanlarından geliyoruz. Kimse merak etmesin."