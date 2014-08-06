Gürsel Tekin: Faşizm geliyor, diyorduk, maalesef faşizm geldi

CHP'nin bu akşam saat 21.00'de Bağcılar Meydanı'nda yapacağını duyurduğu ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı halk konserine kaymakamlıktan izin çıkmadı.



Kaymakamlık, meydanda yapılacak halk konserinin trafiği olumsuz etkileyebileceğini belirtti. CHP yöneticileri ise kararı Bağcılar Meydanı'nda bir basın açıklaması yaparak protesto etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, yasağı İstanbul Valiliği'nin mi, Bağcılar Kaymakamlığı'nın mı, Emniyet'in mi koyduğunu anlayamadıklarını söyleyerek, "İlçe Başkanlığımız 12 gün önce Bağcılar Meydanı'nda halk konseri yapılması için başvuru yapmasına rağmen, dün akşam saatlerinde gerçekleşemeyeceğiyle ilgili bilgi bize ulaştı. Bağcılar başka bir şey söylüyor, Emniyet başka bir şey söylüyor, İl Emniyet başka bir şey söylüyor, Valilik başka bir şey söylüyor" diye konuştu.

Gürsel Tekin: Kabul etmemiz mümkün değil

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de, "Faşizm geliyor, diyorduk. Maalesef faşizm geldi" dedi. Anamuhalefet partisinin etkinlik için izin almasına bile gerek olmadığının yasalarla belirlendiğini dile getiren Tekin, "Bu başvurulara bakan kaymakamlıkların, polisin anayasadan haberdar olması gerektiğini inanıyorum. Bağcılar'da farklı bir uygulama, Kadıköy'de farklı bir uygulama... Bunu kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu. Meydan'da tedbir alan Çevik Kuvvet polislerini gazetecilere gösteren Gürsel Tekin, "Hayırdır ya, kime geldiniz? Kimi koruyorsunuz? Anamuhalefet lideri, akşam ilçemizin düzenleyeceği etkinliğe katılacak, buna iktidar izin vermeyecek. Bunu kabul etmek mümkün değil" diyerek konuşmasını tamamladı.

Vali Mutlu: Olur mu böyle şey

Milletvekilleri Aydın Ayaydın'ın İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu aradığını, Vali'nin de Ayaydın'a "Olur mu böyle şey, derhal müdahale ediyorum" dediğini aktaran Tekin, "Müdahale eden Vali'nin manzaralarına hep beraber bakalım" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu gelecek

Seçime birkaç gün kala bir provokasyona alet olmak istemediklerini ve konuyu Genel Başkan ile konuşacağını belirten Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu ile kısa bir telefon görüşmesi yaptı. Tekin, görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu'nun kendisine, "Ben geleceğim, otobüsün üzerinde Bağcılar ilçesindeki yurttaşlarımızla buluşacağım. Gelsinler, engellesinler" dediğini aktardı.